Швидко, ситно і дуже смачно: як приготувати вершковий суп із фрикадельками
Господині люблять швидкі страви, бо іноді просто не вистачає часу на приготування за складним рецептом. Саме таким є вершковий суп із фрикадельками - він вариться всього пів години.
Рецептом страви ділиться РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію кулінарного блогера Anny Cooking в Instagram.
Вершковий суп з фрикадельками
"Зберігайте рецепт найсмачнішого супчику із фрикадельками, який готується лише 30 хвилин. Страва швидка, ситна і, звісно, що дуже смачна", - каже кулінар.
Інгредієнти на 2 л супу:
- 1-1,5 л води
- 4-5 картоплин
- 150 г зеленого горошку (за бажанням)
- 1/2 цибулі
- 1 середня морква
- 2-3 зубчики часнику
- 100 г плавленого сиру
Для фрикадельок:
- 400 г фаршу
- 1/2 цибулі
- 1 зубчик часнику
- паприка
- 1 ст. л. сухарів
- олія
- сіль і перець
- зелень
Як приготувати
Для фрикадельок з'єднайте усі інгредієнти, добре перемішайте і за допомогою чайної ложки сформуйте фрикадельки. У сковороді підсмажте моркву, а тоді додайте цибулю. У кип'яток додайте моркву, горошок, фрикадельки і готуйте приблизно 15 хвилин.
Додайте подрібнену картоплю, плавлений сирок і решту спецій. Варіть до готовності картоплі. Смачного!
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