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Швидко, ситно і дуже смачно: як приготувати вершковий суп із фрикадельками

Субота 25 листопада 2023 14:00
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Швидко, ситно і дуже смачно: як приготувати вершковий суп із фрикадельками Як приготувати вершковий суп із фрикадельок (колаж: РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Господині люблять швидкі страви, бо іноді просто не вистачає часу на приготування за складним рецептом. Саме таким є вершковий суп із фрикадельками - він вариться всього пів години.

Рецептом страви ділиться РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію кулінарного блогера Anny Cooking в Instagram.

Вершковий суп з фрикадельками

"Зберігайте рецепт найсмачнішого супчику із фрикадельками, який готується лише 30 хвилин. Страва швидка, ситна і, звісно, що дуже смачна", - каже кулінар.

Інгредієнти на 2 л супу:

  • 1-1,5 л води
  • 4-5 картоплин
  • 150 г зеленого горошку (за бажанням)
  • 1/2 цибулі
  • 1 середня морква
  • 2-3 зубчики часнику
  • 100 г плавленого сиру

Для фрикадельок:

  • 400 г фаршу
  • 1/2 цибулі
  • 1 зубчик часнику
  • паприка
  • 1 ст. л. сухарів
  • олія
  • сіль і перець
  • зелень

Як приготувати

Для фрикадельок з'єднайте усі інгредієнти, добре перемішайте і за допомогою чайної ложки сформуйте фрикадельки. У сковороді підсмажте моркву, а тоді додайте цибулю. У кип'яток додайте моркву, горошок, фрикадельки і готуйте приблизно 15 хвилин.

Додайте подрібнену картоплю, плавлений сирок і решту спецій. Варіть до готовності картоплі. Смачного!

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