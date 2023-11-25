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Быстро, сытно и очень вкусно: как приготовить сливочный суп с фрикадельками

Суббота 25 ноября 2023 14:00
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Быстро, сытно и очень вкусно: как приготовить сливочный суп с фрикадельками Как приготовить сливочный суп из фрикаделек (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Хозяйки любят быстрые блюда, потому что иногда просто не хватает времени на приготовление сложного рецепта. Именно таким является сливочный суп с фрикадельками - он варится всего пол часа.

Рецептом блюда делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию кулинарного блогера Anny Cooking в Instagram.

Сливочный суп с фрикадельками

"Сохраняйте рецепт самого вкусного супчика с фрикадельками, который готовится всего 30 минут. Блюдо быстрое, сытное и, конечно, очень вкусное", - говорит кулинар.

Ингредиенты на 2 л супа:

  • 1-1,5 л воды
  • 4-5 картофелин
  • 150 г зеленого горошка (по желанию)
  • 1/2 лука
  • 1 средняя морковь
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 100 г плавленого сыра

Для фрикаделек:

  • 400 г фарша
  • 1/2 лука
  • 1 зубчик чеснока
  • паприка
  • 1 ст. л. сухарей
  • растительное масло
  • соль и перец
  • зелень

Как приготовить

Для фрикаделек соедините все ингредиенты, хорошо перемешайте и с помощью чайной ложки сформуйте фрикадельки. В сковороде поджарьте морковь, затем добавьте лук. В кипяток добавьте морковь, горошек, фрикадельку и готовьте примерно 15 минут.

Добавьте измельченный картофель, плавленый сырок и остальные специи. Варите до готовности картофеля. Приятного аппетита!

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