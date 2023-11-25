Быстро, сытно и очень вкусно: как приготовить сливочный суп с фрикадельками
Хозяйки любят быстрые блюда, потому что иногда просто не хватает времени на приготовление сложного рецепта. Именно таким является сливочный суп с фрикадельками - он варится всего пол часа.
Рецептом блюда делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию кулинарного блогера Anny Cooking в Instagram.
Сливочный суп с фрикадельками
"Сохраняйте рецепт самого вкусного супчика с фрикадельками, который готовится всего 30 минут. Блюдо быстрое, сытное и, конечно, очень вкусное", - говорит кулинар.
Ингредиенты на 2 л супа:
- 1-1,5 л воды
- 4-5 картофелин
- 150 г зеленого горошка (по желанию)
- 1/2 лука
- 1 средняя морковь
- 2-3 зубчика чеснока
- 100 г плавленого сыра
Для фрикаделек:
- 400 г фарша
- 1/2 лука
- 1 зубчик чеснока
- паприка
- 1 ст. л. сухарей
- растительное масло
- соль и перец
- зелень
Как приготовить
Для фрикаделек соедините все ингредиенты, хорошо перемешайте и с помощью чайной ложки сформуйте фрикадельки. В сковороде поджарьте морковь, затем добавьте лук. В кипяток добавьте морковь, горошек, фрикадельку и готовьте примерно 15 минут.
Добавьте измельченный картофель, плавленый сырок и остальные специи. Варите до готовности картофеля. Приятного аппетита!
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