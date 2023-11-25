Быстро, сытно и очень вкусно: как приготовить сливочный суп с фрикадельками

Хозяйки любят быстрые блюда, потому что иногда просто не хватает времени на приготовление сложного рецепта. Именно таким является сливочный суп с фрикадельками - он варится всего пол часа.

Рецептом блюда делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию кулинарного блогера Anny Cooking в Instagram .

Сливочный суп с фрикадельками

"Сохраняйте рецепт самого вкусного супчика с фрикадельками, который готовится всего 30 минут. Блюдо быстрое, сытное и, конечно, очень вкусное", - говорит кулинар.

Ингредиенты на 2 л супа:

1-1,5 л воды

4-5 картофелин

150 г зеленого горошка (по желанию)

1/2 лука

1 средняя морковь

2-3 зубчика чеснока

100 г плавленого сыра

Для фрикаделек:

400 г фарша

1/2 лука

1 зубчик чеснока

паприка

1 ст. л. сухарей

растительное масло

соль и перец

зелень

Как приготовить

Для фрикаделек соедините все ингредиенты, хорошо перемешайте и с помощью чайной ложки сформуйте фрикадельки. В сковороде поджарьте морковь, затем добавьте лук. В кипяток добавьте морковь, горошек, фрикадельку и готовьте примерно 15 минут.

Добавьте измельченный картофель, плавленый сырок и остальные специи. Варите до готовности картофеля. Приятного аппетита!