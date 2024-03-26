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Швидко псуються: які сорти авокадо не варто купувати в Україні

Як вибрати авокадо в магазині (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Авокадо - продукт, який став доволі популярним. Однак, щоб не нарватися на чорний і перестиглий продукт, варто знати про деякі нюанси.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Віри Курин.

Яких сортів уникати

Нутриціолог розповіла, в Україні краще не обирати сорти ХААС, Гвен та Рид. Все тому, що часто вони бувають мʼякими, але при цьому і гнилими всередині, темними, волокнистими. До того ж вони швидко псуються.

Найкраще купувати сорти Фуерте та Пінкертон (схожі на грушу). Вони зазвичай "дубові", але якісні всередині.

Головне при виборі авокадо спіймати потрібний ступінь зрілості. Але знайти такий у магазині складно.

Тому можна брати ледве мʼякі або хоча б з натяком на мʼякість плоди в магазині. Вдома авокадо можна довести до зрілості: помити, обтерти, загорнути в папір або покласти в пакувальний крафтовий пакет, у тепле темне місце на 2-5 діб із щоденною перевіркою мʼякості.

Також є рекомендації для більш швидкого дозрівання - покласти авокадо поруч із бананами. Однак, банани із яблуками разом краще не класти, оскільки вони  швидко зіпсуються.

Як вибрати авокадо в магазині (фото: instagram.com/nutritionist_vira_kyrun)

Чим корисне авокадо

Авокадо містить 20 вітамінів та мінералів, з них: фолієва та аскорбінова кислоти, калій, мідь, поліненасичені жири, які складають 30% від всієї маси. Плід має безліч корисних властивостей для організму.

Він знижує рівень холестерину в крові, сприяє легкому засвоєнню вітамінів, підтримує оптимальний рівень глюкози та попереджає захворювання на атеросклероз.

Так як авокадо містить жири, то його використовують для виробництва масла. Завдяки лецитину, масло сприяє нормалізації роботи серця, нирок, сечовивідної системи, печінки та жовчного міхура.

Адвокат надзвичайно корисний для здоров’я.:

  • покращує циркуляцію крові
  • зміцнює м’язи очей
  • підвищує розумову активність та покращує пам’ять
  • позитивно впливає на стресостійкість та витривалість організму
  • підтримує правильну роботу м’язів
  • зміцнює імунну систему організму
  • нормалізує тиск
  • сприяє зниженню ваги

Раніше ми повідомляли, як самостійно виростити авокадо в будь-якій точці світу.

Також ми писали, як швидко розрізати авокадо на четвертинки.

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