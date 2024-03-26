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Быстро портятся: какие сорта авокадо не стоит покупать в Украине

Как выбрать авокадо в магазине (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Авокадо - продукт, который стал довольно популярным. Однако, чтобы не нарваться на черный и перезрелый продукт, следует знать о некоторых нюансах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Веры Курин.

Каких сортов избегать

Нутрициолог рассказала, что в Украине лучше не выбирать сорта ХААС, Гвен и Рид. Все потому, что часто они бывают мягкими, но при этом и гнилыми внутри, темными, волокнистыми. К тому же они быстро портятся.

Лучше всего покупать сорта Фуэрте и Пинкертон (похожие на грушу). Они обычно "дубовые", но качественные внутри.

Главное при выборе авокадо поймать нужную степень зрелости. Но найти таковой в магазине сложно.

Поэтому можно брать чуть-чуть мягкие или хотя бы с намеком на мягкость плоды в магазине. Дома авокадо можно довести до зрелости: помыть, обтереть, завернуть в бумагу или положить в упаковочный крафтовый пакет, в теплое темное место на 2-5 суток с ежедневной проверкой мягкости.

Также есть рекомендации для более быстрого созревания - положить авокадо рядом с бананами. Однако бананы с яблоками вместе лучше не класть, поскольку они быстро испортятся.

Как выбрать авокадо в магазине (фото: instagram.com/nutritionist_vira_kyrun)

Чем полезно авокадо

Авокадо содержит 20 витаминов и минералов, из них: фолиевая и аскорбиновая кислоты, калий, медь, полиненасыщенные жиры, составляющие 30% от всей массы. Плод обладает множеством полезных свойств для организма.

Он снижает уровень холестерина в крови, способствует легкому усвоению витаминов, поддерживает оптимальный уровень глюкозы и предупреждает заболевание атеросклерозом.

Так как авокадо содержит жиры, его используют для производства масла. Благодаря лецитину масло способствует нормализации работы сердца, почек, мочевыводящей системы, печени и желчного пузыря.

Адвокат чрезвычайно полезен для здоровья.

  • улучшает циркуляцию крови
  • укрепляет мышцы глаз
  • повышает умственную активность и улучшает память
  • положительно влияет на стрессоустойчивость и выносливость организма
  • поддерживает правильную работу мышц
  • укрепляет иммунную систему организма
  • нормализует давление
  • способствует снижению веса

Ранее мы сообщали, как самостоятельно вырастить авокадо в любой точке мира.

Также мы писали, как быстро разрезать авокадо на четвертинки.

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