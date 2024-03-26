Быстро портятся: какие сорта авокадо не стоит покупать в Украине

Авокадо - продукт, который стал довольно популярным. Однако, чтобы не нарваться на черный и перезрелый продукт, следует знать о некоторых нюансах.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Веры Курин.
Нутрициолог рассказала, что в Украине лучше не выбирать сорта ХААС, Гвен и Рид. Все потому, что часто они бывают мягкими, но при этом и гнилыми внутри, темными, волокнистыми. К тому же они быстро портятся.
Лучше всего покупать сорта Фуэрте и Пинкертон (похожие на грушу). Они обычно "дубовые", но качественные внутри.
Главное при выборе авокадо поймать нужную степень зрелости. Но найти таковой в магазине сложно.
Поэтому можно брать чуть-чуть мягкие или хотя бы с намеком на мягкость плоды в магазине. Дома авокадо можно довести до зрелости: помыть, обтереть, завернуть в бумагу или положить в упаковочный крафтовый пакет, в теплое темное место на 2-5 суток с ежедневной проверкой мягкости.
Также есть рекомендации для более быстрого созревания - положить авокадо рядом с бананами. Однако бананы с яблоками вместе лучше не класть, поскольку они быстро испортятся.
Авокадо содержит 20 витаминов и минералов, из них: фолиевая и аскорбиновая кислоты, калий, медь, полиненасыщенные жиры, составляющие 30% от всей массы. Плод обладает множеством полезных свойств для организма.
Он снижает уровень холестерина в крови, способствует легкому усвоению витаминов, поддерживает оптимальный уровень глюкозы и предупреждает заболевание атеросклерозом.
Так как авокадо содержит жиры, его используют для производства масла. Благодаря лецитину масло способствует нормализации работы сердца, почек, мочевыводящей системы, печени и желчного пузыря.
Адвокат чрезвычайно полезен для здоровья.
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