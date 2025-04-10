Швидко охолодити паску після духовки: 3 прості способи без втрати смаку

Поверніть паску догори дриґом

Паску після випікання не варто залишати у формі, особливо якщо тісто дуже ніжне. Найкраще її витягнути з форми ще гарячою, але дуже обережно, щоб не пошкодити. Якщо паска легка і випечена в паперовій формі, її можна підвісити вниз головою, проколовши дерев’яними шпажками за кілька сантиметрів від дна. Такий спосіб дозволяє зберегти форму та не дати пасці осісти під власною вагою.

Якщо паска випечена в металевій формі й занадто ніжна для підвішування, її викладають на м’яку поверхню, наприклад, подушку, на бік. Важливо періодично обережно перекочувати її з одного боку на інший, щоб охолодження було рівномірним.

Під час вистигання всередині паски стабілізується структура, зокрема крохмаль ущільнюється, і це впливає на її остаточну текстуру. Щоб паска вийшла повітряною та не злиплою, потрібно дати їй охолонути повністю - це займає приблизно 4-5 годин.

Покладіть паску на бік

Паску найкраще остуджувати, поклавши її на бік та накривши чистим кухонним рушником. Такий спосіб допомагає зберегти форму та не допустити осідання випічки. Гарячу паску не варто залишати стояти вертикально - це може зіпсувати її структуру. Щоб паска добре охолола, їй потрібно не менше ніж 4 години.

Правильне охолодження - це ключ до пишної паски (фото: Pixabay.com)

Охолоджуйте при кімнатній температурі

Діставати паски з духовки потрібно дуже обережно, уникаючи різких рухів. Якщо паска ще не допеклася всередині, вона може осісти. Охолоджувати паски слід за кімнатної температури, не ставлячи їх на холод або протяг.

У процесі вистигання з випічки виходить зайва волога, завдяки чому вона довше залишається свіжою та повітряною. Оскільки тісто досить щільне, повне охолодження займає кілька годин. Гарячі паски загортають у рушник і періодично перекочують з боку на бік для рівномірного вистигання.

Паски мають вистигати лише за кімнатної температури. Великдень зазвичай припадає на період, коли на вулиці ще досить прохолодно. Тому не варто одразу після випікання виносити здобу на холод (наприклад, на балкон чи веранду). Такий різкий перепад температур може призвести до того, що паска швидко зачерствіє.