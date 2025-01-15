Швидко і смачно: ось, як готувати овочі на парі зі збереженням користі

Приготування овочів на парі зберігає максимальну кількість корисних речовин, які можуть бути втрачені під час варіння. Однак, щоб овочі не втратили свій смак, текстуру та колір, важливо дотримуватися кількох простих, але важливих правил.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало поради і способи приготування овочів на парі, щоб зберегти їхню форму і смак.

Які овочі найкраще готувати на парі

Хоча технічно всі овочі можна готувати на парі, деякі з них готуються краще, ніж інші, і всі вони готуються на парі з різною швидкістю.

Броколі, цвітна капуста, морква, спаржа, артишоки та стручкова квасоля чудово смакують і є "класичними" продуктами для приготування на парі.

Втім, час приготування на парі буде відрізнятися відповідно до виду овочу:

спаржа: від 7 до 13 хвилин або від 4 до 7 хвилин, якщо порізати на короткі шматочки

від 7 до 13 хвилин або від 4 до 7 хвилин, якщо порізати на короткі шматочки стручкова квасоля: від 5 до 7 хвилин

від 5 до 7 хвилин броколі: стебла від 8 до 12 хвилин, суцвіття від 5 до 7 хвилин

стебла від 8 до 12 хвилин, суцвіття від 5 до 7 хвилин цвітна капуста: від 5 до 10 хвилин для суцвіть

від 5 до 10 хвилин для суцвіть морква: від 7 до 12 хвилин, залежно від розміру і того, як ви її порізали

від 7 до 12 хвилин, залежно від розміру і того, як ви її порізали кукурудза в качанах: від 7 до 10 хвилин

від 7 до 10 хвилин шпинат: 3-5 хвилин

Які овочі можна готувати на парі (ілюстративне фото: Freepik)

Як підготувати овочі

Помити від бруду

Перед тим, як готувати овочі, важливо промити їх, щоб змити бруд та бактерії. Промийте овочі в чистій холодній воді, а потім витріть їх насухо паперовим рушником.

Для чищення овочів з товстою шкіркою, наприклад, моркви, варто використовувати чисту щітку. Якщо шкурка пошкоджена, її можна зрізати, але зрізати чисті ділянки нема потреби - інакше дещо втрачаються корисні і смакові властивості.

Деякі овочі, наприклад, цвітна капуста та броколі, складаються з суцвіть, де можуть "ховатися" бруд і бактерії. Такі овочі слід замочити в прохолодній воді на 1-2 хвилини перед тим, як промити їх.

Нарізати на менші шматки

Великі овочі, наприклад, цвітна капуста та морква готуватимуться на парі швидше, якщо їх нарізати. Овочі слід нарізати на однакові частини, щоб вони готувалися рівномірно.

Також намагайтеся не робити шматочки надто маленькими, щоб овочі не розсипалися після приготування.

Розділити за часом приготування

Оскільки деякі овочі готуються на парі довше, ніж інші, варто тримати їх окремо під час приготування на парі. Інакше якість овочів будуть мляві та розм'яклі, а інші залишаться хрусткими та сирими в середині.

Приготування на парі зберігає смак і користь овочів (ілюстративне фото: Freepik)

Як готувати овочі на парі

Як готувати овочі на парі без пароварки

Для приготування овочів на парі найкраще використовувати спеціальну пароварку. Але якщо у вас її немає, можна обійтися звичайною каструлею з кришкою і решіткою для варіння або друшляком.

Для цього помиті та очищені овочі потрібно покласти металеве сито, яке ставиться на каструлю з водою.

Вода в каструлі має лише злегка торкатися дна сита, але не овочів. Також накрийте каструлю з друшляком кришкою, щоб зробити закритий простір для циркуляції пари.

Дуже важливо стежити за температурою: вона не повинна бути надто високою, інакше овочі будуть готуватися занадто швидко, і не збережуть свого аромату та текстури.

Краще ставити каструлю на середній вогонь, щоб овочі рівномірно прогрівалися і не перегрівалися. Або довести воду до кипіння на сильному вогні, а потім зменшити його до середнього.

Як готувати овочі на парі в мікрохвильовці

При приготуванні на парі в мікрохвильовій печі метод загалом такий самий.

Покладіть овочі в миску, придатну для використання в мікрохвильовій печі, влийте невелику кількість води - не більше, ніж потрібно для промивання овочів перед миттям.

Накрийте миску кришкою або плівкою, придатними для використання в мікрохвильовці, залишивши один кут відкритим для вентиляції. Це необхідно, щоб не переварити овочі.

Готуйте овочі на парі від 2 до 7 хвилин, залежно від виду і кількості овочів.

Час приготування залежить від виду овочів і їх розміру. В середньому, овочі готуються на парі 5-10 хвилин.

Щоб овочі залишалися яскравими і не втратили корисні речовини, важливо не переварювати їх. Солити і перчити овочі краще після приготування, щоб зберегти їх природний смак.