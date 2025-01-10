Як почистити волоські горіхи без молотка за лічені хвилини
Волоські горіхи - надзвичайно корисні плоди, які водночас доволі важко чистити. Однак існують прості та ефективні способи, як почистити волоські горіхи без молотка, не витрачаючи багато часу і зберігаючи максимальну кількість ядра.
Про те, як швидко почистити волоські горіхи без молотка, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Як швидко почистити волоські горіхи
Опустити в гарячу воду
Один з найпростіших способів очищення волоських горіхів від шкарлупи - замочити горіхи в теплій або гарячій воді. Вода дещо пом'якшує місця з'єднання двох частин шкарлупи.
Висушені в приміщенні горіхи потребують менше часу для замочування, аніж свіжі. Щоб пришвидшити очищення горіхів, їх складають в металевий посуд та заливають окропом на 15-20 хвилин. Посуд необхідно накрити кришкою, щоб вода не охолоджувалась.
Потім рідину потрібно злити - після цього горіхи значно легше розколоти ножем.
Проварити в окропі
Подібно до попереднього способу, проварювання горіхів в окропі протягом 5 хвилин пришвидшить очищення від шкарлупи. Спочатку велику кількість води доводять до кипіння, а потім всипають горіхи.
За 5 хвилин горіхи дістають з води, злегка охолоджують та розкривають шкарлупу ножем. А для того, щоб зняти шкірку горіхів, їх проварюють протягом хвилини, а потім протирають чистою губкою.
Як почистити горіхи від шкарлупи (ілюстративне фото: Freepik)
Як обробляти і зберігати волоські горіхи без шкарлупи
Після того, як ви очистите волоські горіхи від шкарлупи, не забудьте їх зберігати в правильних умовах. Без цього захисного шару горіхи швидко псуються, якщо зберігати їх при високій температурі або вологому середовищі.
Для зберігання протягом декількох місяців найкраще покласти очищені горіхи в герметичний контейнер і зберігати їх у холодильнику або морозильнику.
Також горіхи без шкарлупи можна використати одразу, за бажанням знявши шкірку бланшуванням або прогріванням в духовці. Для того, щоб почистити горіхи від шкірки за допомогою електричної печі, прилад розігрівають до 180 градусів.
Горіхи висипають на застелене пергаментом деко і поміщають в духовку на 5 хвилин. Після охолодження горішків шкірку можна легко зняти.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: YouTube-канал "УКРАЇНСЬКІ СМАКОЛИКИ", YouTube-канал української кулінарної блогерки Каті Ончі, кулінарний сайт Євгена Клопотенка, Agricorti.