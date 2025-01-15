Быстро и вкусно: вот, как готовить овощи на пару с сохранением пользы

Приготовление овощей на пару сохраняет максимальное количество полезных веществ, которые могут быть потеряны во время варки. Однако, чтобы овощи не потеряли свой вкус, текстуру и цвет, важно соблюдать несколько простых, но важных правил.

РБК-Украина (проект Styler) собрало советы и способы приготовления овощей на пару, чтобы сохранить их форму и вкус.

Какие овощи лучше всего готовить на пару

Хотя технически все овощи можно готовить на пару, некоторые из них готовятся лучше, чем другие, и все они готовятся на пару с разной скоростью.

Брокколи, цветная капуста, морковь, спаржа, артишоки и стручковая фасоль великолепны на вкус и являются "классическими" продуктами для приготовления на пару.

Впрочем, время приготовления на пару будет отличаться в соответствии с видом овоща:

спаржа: от 7 до 13 минут или от 4 до 7 минут, если порезать на короткие кусочки

от 7 до 13 минут или от 4 до 7 минут, если порезать на короткие кусочки стручковая фасоль: от 5 до 7 минут

от 5 до 7 минут брокколи: стебли от 8 до 12 минут, соцветия от 5 до 7 минут

стебли от 8 до 12 минут, соцветия от 5 до 7 минут цветная капуста: от 5 до 10 минут для соцветий

от 5 до 10 минут для соцветий морковь: от 7 до 12 минут, в зависимости от размера и того, как вы ее порезали

от 7 до 12 минут, в зависимости от размера и того, как вы ее порезали кукуруза в початках: от 7 до 10 минут

от 7 до 10 минут шпинат: 3-5 минут

Какие овощи можно готовить на пару (иллюстративное фото: Freepik)

Как подготовить овощи

Помыть от грязи

Перед тем, как готовить овощи, важно промыть их, чтобы смыть грязь и бактерии. Промойте овощи в чистой холодной воде, а затем вытрите их насухо бумажным полотенцем.

Для чистки овощей с толстой кожурой, например, моркови, следует использовать чистую щетку. Если шкурка повреждена, ее можно срезать, но срезать чистые участки нет необходимости - иначе несколько теряются полезные и вкусовые свойства.

Некоторые овощи, например, цветная капуста и брокколи, состоят из соцветий, где могут "прятаться" грязь и бактерии. Такие овощи следует замочить в прохладной воде на 1-2 минуты перед тем, как промыть их.

Нарезать на меньшие куски

Крупные овощи, например, цветная капуста и морковь будут готовиться на пару быстрее, если их нарезать. Овощи следует нарезать на одинаковые части, чтобы они готовились равномерно.

Также старайтесь не делать кусочки слишком маленькими, чтобы овощи не рассыпались после приготовления.

Разделить по времени приготовления

Поскольку некоторые овощи готовятся на пару дольше, чем другие, стоит держать их отдельно во время приготовления на пару. Иначе некоторые овощи будут вялые и размягченные, а другие останутся хрустящими и сырыми в середине.

Приготовление на пару сохраняет вкус и пользу овощей (иллюстративное фото: Freepik)

Как готовить овощи на пару

Как готовить овощи на пару без пароварки

Для приготовления овощей на пару лучше всего использовать специальную пароварку. Но если у вас ее нет, можно обойтись обычной кастрюлей с крышкой и решеткой для варки или дуршлагом.

Для этого помытые и очищенные овощи нужно положить в металлическое сито, которое ставится на кастрюлю с водой.

Вода в кастрюле должна лишь слегка касаться дна сита, но не овощей. Также накройте кастрюлю с дуршлагом крышкой, чтобы сделать закрытое пространство для циркуляции пара.

Очень важно следить за температурой: она не должна быть слишком высокой, иначе овощи будут готовиться слишком быстро, и не сохранят своего аромата и текстуры.

Лучше ставить кастрюлю на средний огонь, чтобы овощи равномерно прогревались и не перегревались. Или довести воду до кипения на сильном огне, а затем уменьшить его до среднего.

Как готовить овощи на пару в микроволновке

При приготовлении на пару в микроволновой печи метод в целом такой же.

Положите овощи в миску, пригодную для использования в микроволновой печи, влейте небольшое количество воды - не больше, чем нужно для промывки овощей перед мытьем.

Накройте миску крышкой или пленкой, пригодными для использования в микроволновке, оставив один угол открытым для вентиляции. Это необходимо, чтобы не переварить овощи.

Готовьте овощи на пару от 2 до 7 минут, в зависимости от вида и количества овощей.

Время приготовления зависит от вида овощей и их размера. В среднем, овощи готовятся на пару 5-10 минут.

Чтобы овощи оставались яркими и не потеряли полезные вещества, важно не переваривать их. Солить и перчить овощи лучше после приготовления, чтобы сохранить их естественный вкус.