Швидкий маковий пиріг: тримайте бюджетний рецепт-п'ятихвилинку

Маковий пиріг з посипкою чудово смакуватиме всій родині. Головне, що для його приготування не треба витрачати багато грошей і часу.
Рецептом поділилася кулінарка на YouTube каналі Смаколики Юлі.
Для крихти-посипки:
Збийте яйця з цукром вінчиком чи міксером. Додайте готову макову масу, ванільний цукор (за бажанням можна додати цедру апельсина чи навіть корицю), олію.
Всипте розпушувач до борошна і перемішайте. Збивайте масу міксером, поступово додаючи борошно з розпушувачем.
Влийте масу до форми.
Приготуйте посипку: змішайте борошно з маслом кімнатної температури і цукром. Перетріть руками в крихту. Посипте її зверху на тісто.
Поставте в розігріту духовку до 180 градусів протягом 40-50 хвилин. Зверху можна посипати цукровою пудрою.
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