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Швидкий маковий пиріг: тримайте бюджетний рецепт-п'ятихвилинку

Як приготувати маковий пиріг (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Маковий пиріг з посипкою чудово смакуватиме всій родині. Головне, що для його приготування не треба витрачати багато грошей і часу.

Рецептом поділилася кулінарка на YouTube каналі Смаколики Юлі.

Складники

  • 4 яйця
  • 150-200 г цукру
  • 200 г макової маси
  • 200 г борошна
  • 150 мл рафінованої олії
  • 1 ч. л. (з чубчиком) розпушувача
  • ванільний цукор/цедра апельсина (за бажанням)

Для крихти-посипки:

  • 200 г борошна
  • 150 г цукру
  • 120 г вершкового масла

Покрокове приготування

Збийте яйця з цукром вінчиком чи міксером. Додайте готову макову масу, ванільний цукор (за бажанням можна додати цедру апельсина чи навіть корицю), олію.

Всипте розпушувач до борошна і перемішайте. Збивайте масу міксером, поступово додаючи борошно з розпушувачем.

Влийте масу до форми.

Приготуйте посипку: змішайте борошно з маслом кімнатної температури і цукром. Перетріть руками в крихту. Посипте її зверху на тісто.

Поставте в розігріту духовку до 180 градусів протягом 40-50 хвилин. Зверху можна посипати цукровою пудрою.

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