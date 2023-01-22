Быстрый маковый пирог: держите бюджетный рецепт-пятиминутку

Маковый пирог с посыпкой будет отлично смаковать всей семье. Главное, что для его приготовления не нужно тратить много денег и времени.
Рецептом поделилась кулинар на YouTube канале Смаколики Юлі.
Для крошки-посыпки:
Взбейте яйца с сахаром венчиком или миксером. Добавьте готовую маковую массу, ванильный сахар (при желании можно добавить цедру апельсина или даже корицу), растительное масло.
Всыпьте разрыхлитель в муку и перемешайте. Взбивайте массу миксером, постепенно добавляя муку с разрыхлителем.
Влейте массу в форму.
Приготовьте посыпку: смешайте муку с маслом комнатной температуры и сахаром. Перетрите руками в крошку. Посыпьте ее сверху на тесто.
Поставьте в разогретую духовку до 180 градусов в течение 40-50 минут. Сверху можно посыпать сахарной пудрой.
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