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Быстрый маковый пирог: держите бюджетный рецепт-пятиминутку

Как приготовить маковый пирог (скриншот).
Автор: Светлана Мащенко

Маковый пирог с посыпкой будет отлично смаковать всей семье. Главное, что для его приготовления не нужно тратить много денег и времени.

Рецептом поделилась кулинар на YouTube канале Смаколики Юлі.

Составляющие

  • 4 яйца
  • 150-200 г сахара
  • 200 г маковой массы
  • 200 г муки
  • 150 мл рафинированного масла
  • 1 ч. л. (с горкой) разрыхлителя
  • ванильный сахар/цедра апельсина (по желанию)

Для крошки-посыпки:

  • 200 г муки
  • 150 г сахара
  • 120 г сливочного масла

Пошаговое приготовление

Взбейте яйца с сахаром венчиком или миксером. Добавьте готовую маковую массу, ванильный сахар (при желании можно добавить цедру апельсина или даже корицу), растительное масло.

Всыпьте разрыхлитель в муку и перемешайте. Взбивайте массу миксером, постепенно добавляя муку с разрыхлителем.

Влейте массу в форму.

Приготовьте посыпку: смешайте муку с маслом комнатной температуры и сахаром. Перетрите руками в крошку. Посыпьте ее сверху на тесто.

Поставьте в разогретую духовку до 180 градусов в течение 40-50 минут. Сверху можно посыпать сахарной пудрой.

Раньше мы писали, как приготовить вафельный торт по-новому.

Кроме того, читайте, как испечь торт, что будет вкуснее Наполеона в разы.

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