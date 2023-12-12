UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Швидкі пиріжки без дріжджів: смакота за картоплею та сиром

Найпростіші пиріжки за картоплею без дріжджів (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Сирне тісто завжди виходить смачним, воно м'яке та пишне, а ще добре поєднується з будь-якими начинками. З такого тіста виходять дуже швидкі та смачні пиріжки, які можна подавати на сніданок або взяти з собою у дорогу.

Як приготувати смачні швидкі пиріжки без дріжджів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Прості рецепти".

Що вам знадобиться:

  • Сир - 250 г
  • Яйця - 2 шт.
  • Сметана - 3 ст. ложки
  • Цукор - 1 ст. ложка
  • Олія - 2 ст. ложки
  • Сіль - 0,5 ч. ложки
  • Сода - 0,5 ч. ложки
  • Борошно - 300 г

Для начинки:

  • Картопля - 700 г
  • Яйце - 1 шт.
  • Масло вершкове - 30 г
  • Молоко - 50 мл
  • Цибуля - 1 шт.
  • Сіль - до свого смаку

Як готувати швидкі пиріжки

Картоплю відварюємо у підсоленій воді, зливаємо воду і перетворюємо на пюре з вершковим маслом та молоком. За бажанням можна додати трошки свіжого кропу. Обсмажуємо цибулю та додаємо до картоплі, все добре перемішуємо.

Сир змішуємо з яйцями, сіллю та содою, цукром, сметаною. Все добре вимішуємо до однорідної консистенції. Додаємо олію та ще раз перемішуємо. Борошно просіюємо і всипаємо у масу частинами, вимішуємо м'яке тісто. Накриваємо його та залишаємо на 10 хвилин.

Далі тісто ділимо на 12 частин та скачуємо колобки. Формуємо пиріжки з картопляною начинкою та обсмажуємо на олії з двох стороні до скоринки.

Пиріжки за цим рецептом виходять м'якими та пишними, їх можна подавати зі сметаною, розтопленим вершковим маслом.

Раніше ми писали про те, як готувати голландський рулет до святкового столу.

А ще розповідали про рецепт найпростіших гамбургерів вдома.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт рікприготування страввыпечка