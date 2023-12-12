Быстрые пирожки без дрожжей: вкуснотища с картофелем и творогом

Сырное тесто всегда получается вкусным, оно мягкое и пышное, хорошо сочетается с любыми начинками. Из такого теста получаются очень быстрые и вкусные пирожки, которые можно подавать на завтрак или взять в дорогу.
Как приготовить вкусные быстрые пирожки без дрожжей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Прості рецепти".
Для начинки:
Картофель отвариваем в подсоленной воде, сливаем воду и превращаем в пюре со сливочным маслом и молоком. По желанию можно добавить немного свежего укропа. Обжариваем лук и добавляем в картофель, все хорошо перемешиваем.
Творог смешиваем с яйцами, солью и содой, сахаром, сметаной. Все хорошо вымешиваем до однородной смеси. Добавляем растительное масло и еще раз перемешиваем. Муку просеиваем и всыпаем в массу частями, вымешиваем мягкое тесто. Накрываем его и оставляем на 10 минут.
Далее тесто делим на 12 частей и скачиваем колобки. Формируем пирожки с картофельной начинкой и обжариваем на растительном масле с двух сторон до корочки.
Пирожки по этому рецепту получаются мягкими и пышными, их можно подавать со сметаной, растопленным сливочным маслом.
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