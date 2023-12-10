"Я просто кладу фарш на хліб": рецепт найпростіших гарбургерів

Однією з найпопулярніших страв у всіх кухнях світу є бутерброди. Вони можуть мати різні назви - сандвіч, гамбургер, але суть одна - це хліб з додатками. І якщо раніше це був хліб з маслом, то тепер бутерброди - то ціле мистецтво з овочів, ковбаси, сира, риби та зелені.

Як швидко зробити оригінальний гамбургер з котлетою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) за посиланням на " Прості рецепти ".

Що вам знадобиться:

Хліб - 4 скибочки (бажано квадратний)

Фарш - 200 г

Цибуля ріпчаста - ½ шт.

Сіль - ½ ч. ложки

Газована вода - 50 мл

Сир - 100 г

Кріп - пучок

Солені огірки чи свіжі, помідори та болгарський перець - за бажанням

Як приготувати сандвіч

Дрібно нарізаємо половинку цибулини, додаємо у фарш. Солимо його та додаємо улюблені спеції. Заливаємо газовану воду та добре вимішуємо.

Беремо деко, застеляємо пергаментом. Викладаємо шматочки хліба. На середній тертці подрібнюємо твердий сир.

Фарш ділимо на чотири частини та рівномірно розподіляємо кожну по всій поверхні хліба. На шарі з фаршу робимо сирну шапочку.

Оригінальні сандвічі (скриншот)

Ставимо у духовку, розігріту до 180 градусів та випікаємо 25 хвилин. Шаткуємо кріп та нарізаємо огірки та інші овочі до свого смаку.

Після приготування викладаємо на сандвічі зелень та огірки.