Швидкі пиріжки без дріжджів: смакота за картоплею та сиром

Сирне тісто завжди виходить смачним, воно м'яке та пишне, а ще добре поєднується з будь-якими начинками. З такого тіста виходять дуже швидкі та смачні пиріжки, які можна подавати на сніданок або взяти з собою у дорогу.

Як приготувати смачні швидкі пиріжки без дріжджів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на " Прості рецепти ".

Що вам знадобиться:

Сир - 250 г

Яйця - 2 шт.

Сметана - 3 ст. ложки

Цукор - 1 ст. ложка

Олія - 2 ст. ложки

Сіль - 0,5 ч. ложки

Сода - 0,5 ч. ложки

Борошно - 300 г

Для начинки:

Картопля - 700 г

Яйце - 1 шт.

Масло вершкове - 30 г

Молоко - 50 мл

Цибуля - 1 шт.

Сіль - до свого смаку

Як готувати швидкі пиріжки

Картоплю відварюємо у підсоленій воді, зливаємо воду і перетворюємо на пюре з вершковим маслом та молоком. За бажанням можна додати трошки свіжого кропу. Обсмажуємо цибулю та додаємо до картоплі, все добре перемішуємо.

Сир змішуємо з яйцями, сіллю та содою, цукром, сметаною. Все добре вимішуємо до однорідної консистенції. Додаємо олію та ще раз перемішуємо. Борошно просіюємо і всипаємо у масу частинами, вимішуємо м'яке тісто. Накриваємо його та залишаємо на 10 хвилин.

Далі тісто ділимо на 12 частин та скачуємо колобки. Формуємо пиріжки з картопляною начинкою та обсмажуємо на олії з двох стороні до скоринки.

Пиріжки за цим рецептом виходять м'якими та пишними, їх можна подавати зі сметаною, розтопленим вершковим маслом.