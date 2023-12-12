Швидкі пиріжки без дріжджів: смакота за картоплею та сиром
Сирне тісто завжди виходить смачним, воно м'яке та пишне, а ще добре поєднується з будь-якими начинками. З такого тіста виходять дуже швидкі та смачні пиріжки, які можна подавати на сніданок або взяти з собою у дорогу.
Як приготувати смачні швидкі пиріжки без дріжджів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Прості рецепти".
Що вам знадобиться:
- Сир - 250 г
- Яйця - 2 шт.
- Сметана - 3 ст. ложки
- Цукор - 1 ст. ложка
- Олія - 2 ст. ложки
- Сіль - 0,5 ч. ложки
- Сода - 0,5 ч. ложки
- Борошно - 300 г
Для начинки:
- Картопля - 700 г
- Яйце - 1 шт.
- Масло вершкове - 30 г
- Молоко - 50 мл
- Цибуля - 1 шт.
- Сіль - до свого смаку
Як готувати швидкі пиріжки
Картоплю відварюємо у підсоленій воді, зливаємо воду і перетворюємо на пюре з вершковим маслом та молоком. За бажанням можна додати трошки свіжого кропу. Обсмажуємо цибулю та додаємо до картоплі, все добре перемішуємо.
Сир змішуємо з яйцями, сіллю та содою, цукром, сметаною. Все добре вимішуємо до однорідної консистенції. Додаємо олію та ще раз перемішуємо. Борошно просіюємо і всипаємо у масу частинами, вимішуємо м'яке тісто. Накриваємо його та залишаємо на 10 хвилин.
Далі тісто ділимо на 12 частин та скачуємо колобки. Формуємо пиріжки з картопляною начинкою та обсмажуємо на олії з двох стороні до скоринки.
Пиріжки за цим рецептом виходять м'якими та пишними, їх можна подавати зі сметаною, розтопленим вершковим маслом.
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