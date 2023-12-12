Быстрые пирожки без дрожжей: вкуснотища с картофелем и творогом

Сырное тесто всегда получается вкусным, оно мягкое и пышное, хорошо сочетается с любыми начинками. Из такого теста получаются очень быстрые и вкусные пирожки, которые можно подавать на завтрак или взять в дорогу.

Как приготовить вкусные быстрые пирожки без дрожжей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на " Прості рецепти ".

Что вам понадобится:

Творог - 250 г

Яйца - 2 шт.

Сметана - 3 ст. ложки

Сахар - 1 ст. кровати

Масло растительное - 2 ст. ложки

Соль - 0,5 ч. ложки

Сода - 0,5 ч. ложки

Мука - 300 г

Для начинки:

Картофель - 700 г

Яйцо - 1 шт.

Масло сливочное - 30 г

Молоко - 50 мл

Лук - 1 шт.

Соль - по своему вкусу

Как готовить быстрые пирожки

Картофель отвариваем в подсоленной воде, сливаем воду и превращаем в пюре со сливочным маслом и молоком. По желанию можно добавить немного свежего укропа. Обжариваем лук и добавляем в картофель, все хорошо перемешиваем.

Творог смешиваем с яйцами, солью и содой, сахаром, сметаной. Все хорошо вымешиваем до однородной смеси. Добавляем растительное масло и еще раз перемешиваем. Муку просеиваем и всыпаем в массу частями, вымешиваем мягкое тесто. Накрываем его и оставляем на 10 минут.

Далее тесто делим на 12 частей и скачиваем колобки. Формируем пирожки с картофельной начинкой и обжариваем на растительном масле с двух сторон до корочки.

Пирожки по этому рецепту получаются мягкими и пышными, их можно подавать со сметаной, растопленным сливочным маслом.