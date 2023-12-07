Швидкі мариновані печериці вдома. Цей рецепт став хітом

Приготуйте дома швидкі мариновані печериці та порадуйте себе та домашніх неперевершеним смаком.
Рецептом ділиться РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал Консервація. Кулінарія.
Для маринаду:
Печериці потрібно почистити та протерти вологою серветкою. Потім швидко ( приблизно 5 хвилин) відваріть в підсоленій воді. Відварені гриби відкиньте на друшляк.
Підготуйте маринад. Для цього один літр води доведіть до кипіння разом із лавровим листом, чорним перцем та майораном. Варіть буквально 2-3 хвилини. Зніміть з вогню. Додайте оцет та оливкову олію, сіль та перець за смаком.
Печериці покладіть у керамічний глибокий посуд, зверху висипте нарізаний кубиками червоний перець, подрібнену цибулю та часник. Залийте гарячим маринадом, закрийте кришкою і залишіть. Як тільки вони охолонуть - відправте до холодильника. За 12 годин гриби будуть готові. Смачного!
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