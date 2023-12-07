Швидкі мариновані печериці вдома. Цей рецепт став хітом

Що вам знадобиться

500 грамів печериць

3 зубчики часнику

1 цибуля середнього розміру

1/2 червоного болгарського перцю

Для маринаду:

1 літр води

лавровий лист -1 шт

чорний перець горошком - 5 зерен

сушений майоран

столовий оцет 9% – 80 мл

сіль – 1,5 ч. л. та цукор - 1 ст. ложки

1 ст. ложка оливкової олії

Покроковий рецепт приготування

Печериці потрібно почистити та протерти вологою серветкою. Потім швидко ( приблизно 5 хвилин) відваріть в підсоленій воді. Відварені гриби відкиньте на друшляк.

Підготуйте маринад. Для цього один літр води доведіть до кипіння разом із лавровим листом, чорним перцем та майораном. Варіть буквально 2-3 хвилини. Зніміть з вогню. Додайте оцет та оливкову олію, сіль та перець за смаком.

Печериці покладіть у керамічний глибокий посуд, зверху висипте нарізаний кубиками червоний перець, подрібнену цибулю та часник. Залийте гарячим маринадом, закрийте кришкою і залишіть. Як тільки вони охолонуть - відправте до холодильника. За 12 годин гриби будуть готові. Смачного!