Такого ви ще не їли: простий рецепт приготувати дерунів з квашеною капустою
Улюбленою стравою багатьох є деруни. Усі звикли готувати їх виключно з картоплі. Однак, дерну можна приготувати по-новому, а саме додати квашену капусту.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.
Що знадобиться
Деруни, зроблені з додаванням квашеної капусти, можуть бути небанальним рішенням на сніданок. Вони вийдуть хрумкі й апетитні.
Для приготування такої незвичної страви знадобляться такі інгредієнти:
- квашена капуста - 250 г
- картопля - 6 шт.
- яйця курячі - 1 шт.
- борошно пшеничне - 3 ст л.
- цибуля ріпчаста - 1 шт.
- сіль - до свого смаку
- перець чорний мелений - до свого смаку
- олія соняшникова - 80 мл
Також до таких дерунів з квашеною капустою можна додати м’ясо - наприклад, свинину у томатному соусі, для повноцінного прийому їжі. Або ж насолоджуйтеся дерунами зі сметаною.
Спосіб приготування
Квашену капусту потрібно добре відтиснути і подрібнити.
Після цього цибулю і картоплю почистьте і натріть на дрібну тертку в миску. Додайте квашену капусту, яйце, борошно, сіль, перець та перемішайте.
Викладайте масу столовою ложкою у сковороду з розігрітою олією і смажте деруни з обох боків по 3-4 хвилини.
Рецепт приготування дерунів (фото: Freepik)
Додамо, що у приготуванні апетитних, рум'яних дерунів головне - не зволікати! Натерту картоплю необхідно віджати, змішати з іншими інгредієнтами і швиденько обсмажити, адже картопля від взаємодії з повітрям окислюється і неминуче темніє.
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