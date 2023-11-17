Такого ви ще не їли: простий рецепт приготувати дерунів з квашеною капустою

Улюбленою стравою багатьох є деруни. Усі звикли готувати їх виключно з картоплі. Однак, дерну можна приготувати по-новому, а саме додати квашену капусту.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba .

Що знадобиться

Деруни, зроблені з додаванням квашеної капусти, можуть бути небанальним рішенням на сніданок. Вони вийдуть хрумкі й апетитні.

Для приготування такої незвичної страви знадобляться такі інгредієнти:

квашена капуста - 250 г

картопля - 6 шт.

яйця курячі - 1 шт.

борошно пшеничне - 3 ст л.

цибуля ріпчаста - 1 шт.

сіль - до свого смаку

перець чорний мелений - до свого смаку

олія соняшникова - 80 мл

Також до таких дерунів з квашеною капустою можна додати м’ясо - наприклад, свинину у томатному соусі, для повноцінного прийому їжі. Або ж насолоджуйтеся дерунами зі сметаною.

Спосіб приготування

Квашену капусту потрібно добре відтиснути і подрібнити.

Після цього цибулю і картоплю почистьте і натріть на дрібну тертку в миску. Додайте квашену капусту, яйце, борошно, сіль, перець та перемішайте.

Викладайте масу столовою ложкою у сковороду з розігрітою олією і смажте деруни з обох боків по 3-4 хвилини.

Рецепт приготування дерунів (фото: Freepik)

Додамо, що у приготуванні апетитних, рум'яних дерунів головне - не зволікати! Натерту картоплю необхідно віджати, змішати з іншими інгредієнтами і швиденько обсмажити, адже картопля від взаємодії з повітрям окислюється і неминуче темніє.