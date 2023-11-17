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Такого ви ще не їли: простий рецепт приготувати дерунів з квашеною капустою

П'ятниця 17 листопада 2023 18:08
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Такого ви ще не їли: простий рецепт приготувати дерунів з квашеною капустою Деруни з квашеною капустою (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Улюбленою стравою багатьох є деруни. Усі звикли готувати їх виключно з картоплі. Однак, дерну можна приготувати по-новому, а саме додати квашену капусту.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Shuba.

Що знадобиться

Деруни, зроблені з додаванням квашеної капусти, можуть бути небанальним рішенням на сніданок. Вони вийдуть хрумкі й апетитні.

Для приготування такої незвичної страви знадобляться такі інгредієнти:

  • квашена капуста - 250 г
  • картопля - 6 шт.
  • яйця курячі - 1 шт.
  • борошно пшеничне - 3 ст л.
  • цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • сіль - до свого смаку
  • перець чорний мелений - до свого смаку
  • олія соняшникова - 80 мл

Також до таких дерунів з квашеною капустою можна додати м’ясо - наприклад, свинину у томатному соусі, для повноцінного прийому їжі. Або ж насолоджуйтеся дерунами зі сметаною.

Спосіб приготування

Квашену капусту потрібно добре відтиснути і подрібнити.

Після цього цибулю і картоплю почистьте і натріть на дрібну тертку в миску. Додайте квашену капусту, яйце, борошно, сіль, перець та перемішайте.

Викладайте масу столовою ложкою у сковороду з розігрітою олією і смажте деруни з обох боків по 3-4 хвилини.

Такого ви ще не їли: простий рецепт приготувати дерунів з квашеною капустоюРецепт приготування дерунів (фото: Freepik)

Додамо, що у приготуванні апетитних, рум'яних дерунів головне - не зволікати! Натерту картоплю необхідно віджати, змішати з іншими інгредієнтами і швиденько обсмажити, адже картопля від взаємодії з повітрям окислюється і неминуче темніє.

Раніше ми повідомляли, як на сніданок приготувати смачні солодкі деруни.

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