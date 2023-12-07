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Быстрые маринованные шампиньоны дома. Этот рецепт стал хитом

Фото: Маринованные шампиньоны (Консервация/Кулинария)
Автор: Людмила Жукова

Приготовьте дома быстрые маринованные шампиньоны и порадуйте себя и домашних непревзойденным вкусом.

Рецептом делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал Консервация. Кулинария.

Что вам понадобится

  • 500 граммов шампиньонов
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 лук среднего размера
  • 1/2 красного болгарского перца

Для маринада:

  • 1 литр воды
  • лавровый лист -1 шт
  • черный перец горошком - 5 зерен
  • сушеный майоран
  • столовый уксус 9% – 80 мл
  • соль – 1,5 ч. л. и сахар – 1 ст. ложки
  • 1 ст. ложка оливкового масла

Пошаговый рецепт приготовления

Шампиньоны нужно почистить и протереть влажной салфеткой. Затем быстро (примерно 5 минут) отварите в подсоленной воде. Отваренные грибы откиньте на дуршлаг.

Подготовьте маринад. Для этого один литр воды доведите до кипения вместе с лавровым листом, черным перцем и майораном. Варите буквально 2-3 минуты. Снимите с огня. Добавить уксус и оливковое масло, соль и перец по вкусу.

Шампиньоны положите в керамическую глубокую посуду, сверху высыпьте нарезанный кубиками красный перец, измельченный лук и чеснок. Залейте горячим маринадом, закройте крышкой и оставьте. Как только они остынут - отправьте в холодильник. Через 12 часов грибы будут готовы. Приятного аппетита!

Раньше мы писали о том,как заквасить капусту быстрого посола.

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