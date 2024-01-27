Швидкі чебуреки з лавашу за 15 хвилин: інакше ви вже не готуватимете! (відео)

Любителям чебуреків точно сподобається цей рецепт, адже він швидкий і дуже простий. А м'ясо всередині виходить фантастично соковитим!

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео на сторінці в Instagram фуд-блогерки Анастасії Станкевич публікує рецепт "лінивих" чебуреків.

Інгредієнти

400 грамів курячого фаршу

1 яйце

70 мл води

1/2 середньої цибулі

зелень

сіль, перець

200 грамів твердого сиру

10 круглих лавашів

1 яйце для змащування бортиків

З цієї порції виходить 10 чебуреків.

Як готувати

Викладіть фарш у миску, додайте до нього яйце, зелень, натерту цибулю та спеції. За бажання чи необхідності можете також додати половину склянки води. Перемішайте всі інгредієнти.

Візьміть лаваш, на одну половину викладіть приблизно столову ложку фаршу та присипте його зверху сиром. Краї лаваша змочіть яйцем. Після цього ви зможете краще заклеїти чебурек.

Смажити чебуреки можна на рослинній олії чи вершковому маслі з двох сторін до золотистості. Смачна та соковита трапеза готова!