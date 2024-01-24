Рецепт лаваша, який не буде сохнути дуже довго
Лаваш дуже смачний і його часто використовують замість хліба. А ще з ним роблять різні страви на сніданок або для перекусу. Але найчастіша проблема - він дуже швидко сохне і його неможливо зберігати навіть 3-4 дні.
Як приготувати лаваш, який довго не буде сохнути, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарку Дарію Дорошевич в Instagram.
Що вам знадобиться:
- 200 мл окропу
- 350 г борошна
- 1 ч. ложка без гірки солі
- 2 ст. ложки олії
Як готувати лаваш
З інгредієнтів потрібно замісити тісто - можна вручну або комбайном. Коли воно стане теплішим - загорніть тісто в пакет та залиште мінімум на 30 хвилин, а можна й на 1-2 години.
Тісто ділимо на 8 частин. Розкатали 1 лаваш - і на нагріту суху пательню. Вогонь не максимальний, а трохи нижчий. Перегорнули лаваш лопаткою та досмажили.
Ось тут найголовніше. Готовий лаваш поклали на тарілку і весь змащуємо пензликом теплою водою. На 1 лаваш десь 2 ч. ложки води - не мало. І це ще не все.
Тільки змазали водою - затягли тарілку з лавашем пакетом, щоб аніде лавашу не було видно. І зберігати потрібно лаваш у пакеті.
Чи можна затягувати харчовою плівкою? Так, але між лавашом та плівкою має бути повітря, хоча б 2-3 см. Тому пакетом простіше. Пішов 4 день, лаваш залишається м'яким.
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