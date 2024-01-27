Быстрые чебуреки из лаваша за 15 минут: иначе вы уже не будете готовить! (видео)

Любителям чебуреков точно понравится этот рецепт, ведь он быстрый и очень простой. А мясо внутри получается фантастически сочным!

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео на странице в Instagram фуд-блогера Анастасии Станкевич публикует рецепт "ленивых" чебуреков.

Ингредиенты

400 граммов куриного фарша

1 яйцо

70 мл воды

1/2 среднего лука

зелень

соль, перец

200 граммов твердого сыра

10 круглых лавашей

1 яйцо для смазки бортиков

Из этой порции выходит 10 чебуреков.

Как готовить

Выложите фарш в миску, добавьте к нему яйцо, зелень, натертый лук и специи. При желании или необходимости можно добавить половину стакана воды. Перемешайте все ингредиенты.

Возьмите лаваш, на одну половину выложите примерно столовую ложку фарша и присыпьте его сверху сыром. Края лаваша смочите яйцом. После этого вы сможете лучше заклеить чебурек.

Жарить чебуреки можно на растительном масле или сливочном масле с двух сторон до золотистости. Вкусная и сочная трапеза готова!