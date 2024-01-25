Рецепт смачної домашньої ковбаси, яку можна навіть дітям: готується дуже легко

Варену ковбаса можна легко приготувати вдома. Готується вона з простих інгредієнтів та буде чудовим додатком до хліба або основою для різних страв.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал " Смаколик.юа ".

Що знадобиться

Така домашня ковбаса є більш корисною, ніж магазинна, тому її можна давати дітям.

Вона має відносно низьку кількість натрію і помірну кількість жиру. Варена ковбаса готується з цілої курячої тушки.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

курка - 2 кг

цибуля - 1 шт.

морква - 1 шт.

кріп, гілочка - 3 шт.

курячий бульйон - 150 мл

желатин - 25 г

часник, зубчики - 3 шт.

сіль - до свого смаку

перець чорний горошок - 10 шт.

перець чорний мелений - до свого смаку

вершки 20% - 150 мл

буряковий сік - 4 ст.л

Легкий спосіб приготування

Спочатку курки потрібно добре промити та покласти в каструлю або в чашу мультиварки. Після цього додайте почищену цибулю й моркву, сіль, перець горошком, гілочки кропу.

Все потрібно залити водою та варіть приблизно 3 години від моменту закипання або 30 хвилин у мультиварці на режимі "Варіння".

Потім у 150 мл теплого бульйону насипте желатин, ретельно перемішайте і залиште набухати. В охолодженій курці відділіть м’ясо від кісток.

До м’яса додайте почищений часник, сіль, чорний мелений перець, вершки, сік буряку та перебийте все блендером. Потім додайте желатин і ще раз все перебийте.

Далі візьміть пластикову 1,5 л пляшку та відріжте з неї верхівку. Перекладіть масу у пляшку та відправте в холодильник на 10 годин.

Потім надріжте пляшку, дістаньте ковбасу та наріжте скибочками і подавайте до столу.

Рецепт домашньої вареної ковбаси (скриншот)