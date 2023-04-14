Швидка шоколадна паска: ніяких дріжджів і вимішування

Шоколадна паска - оригінальна альтернатива великодній випічці. Особливо вона сподобається дітлахам.

Складники:

борошно - 150 г

какао темне - 15 г

яйця - 2 шт.

цукор - 100 г

ванільний цукор - 1 пачка

масло - 100 г

молоко - 100 мл

сода - 1 ч. л.

оцет - 1 ст. л.

шоколад - 50 г

олія - 1 ст. л.

Покрокове приготування

З'єднайте борошно з какао і ретельно перемішайте.

До яєць додайте цукор, ванільний цукор і все збийте. Влийте в яєчну масу розтоплене (не гаряче) масло, молоко і збийте міксером. Додайте соду, погашену оцтом.

В масу всипте борошно з какао, вимішайте лопаткою, а потім міксером.

Додайте сухофрукти до вашого смаку і перемішайте.

Наповніть форми тістом до половини і випікайте при температурі 170 градусів протягом години.

Полийте розтопленим шоколадом, змішаним з олією і прикрасьте до вашого смаку.