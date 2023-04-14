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Швидка шоколадна паска: ніяких дріжджів і вимішування

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П'ятниця 14 квітня 2023 08:30
Швидка шоколадна паска: ніяких дріжджів і вимішування Як спекти шоколадну паску (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Шоколадна паска - оригінальна альтернатива великодній випічці. Особливо вона сподобається дітлахам.

Рецептом поділилася кулінарка Лілія Цвіт на YouTube.

Складники:

  • борошно - 150 г
  • какао темне - 15 г
  • яйця - 2 шт.
  • цукор - 100 г
  • ванільний цукор - 1 пачка
  • масло - 100 г
  • молоко - 100 мл
  • сода - 1 ч. л.
  • оцет - 1 ст. л.
  • шоколад - 50 г
  • олія - 1 ст. л.

Покрокове приготування

З'єднайте борошно з какао і ретельно перемішайте.

До яєць додайте цукор, ванільний цукор і все збийте. Влийте в яєчну масу розтоплене (не гаряче) масло, молоко і збийте міксером. Додайте соду, погашену оцтом.

В масу всипте борошно з какао, вимішайте лопаткою, а потім міксером.

Додайте сухофрукти до вашого смаку і перемішайте.

Наповніть форми тістом до половини і випікайте при температурі 170 градусів протягом години.

Полийте розтопленим шоколадом, змішаним з олією і прикрасьте до вашого смаку.

Раніше ми писали, як спекти справжню грузинську паску.

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