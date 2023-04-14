Швидка шоколадна паска: ніяких дріжджів і вимішування
Шоколадна паска - оригінальна альтернатива великодній випічці. Особливо вона сподобається дітлахам.
Рецептом поділилася кулінарка Лілія Цвіт на YouTube.
Складники:
- борошно - 150 г
- какао темне - 15 г
- яйця - 2 шт.
- цукор - 100 г
- ванільний цукор - 1 пачка
- масло - 100 г
- молоко - 100 мл
- сода - 1 ч. л.
- оцет - 1 ст. л.
- шоколад - 50 г
- олія - 1 ст. л.
Покрокове приготування
З'єднайте борошно з какао і ретельно перемішайте.
До яєць додайте цукор, ванільний цукор і все збийте. Влийте в яєчну масу розтоплене (не гаряче) масло, молоко і збийте міксером. Додайте соду, погашену оцтом.
В масу всипте борошно з какао, вимішайте лопаткою, а потім міксером.
Додайте сухофрукти до вашого смаку і перемішайте.
Наповніть форми тістом до половини і випікайте при температурі 170 градусів протягом години.
Полийте розтопленим шоколадом, змішаним з олією і прикрасьте до вашого смаку.
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