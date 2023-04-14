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Быстрая шоколадная паска: никаких дрожжей и вымешивания

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Пятница 14 апреля 2023 08:30
Быстрая шоколадная паска: никаких дрожжей и вымешивания Как испечь шоколадный кулич (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Шоколадная паска - оригинальная альтернатива пасхальной выпечке. Особенно она понравится детям.

Рецептом поделилась кулинар Лилия Цвит на YouTube.

Составляющие:

  • мука - 150 г
  • какао темное - 15 г
  • яйца - 2 шт.
  • сахар - 100 г
  • ванильный сахар - 1 пачка
  • масло - 100 г
  • молоко - 100 мл
  • сода - 1 ч. л.
  • уксус - 1 ст. л.
  • шоколад - 50 г
  • масло - 1 ст. л.

Пошаговое приготовление

Соедините муку с какао и тщательно перемешайте.

К яйцам добавьте сахар, ванильный сахар и все взбейте. Влейте в яичную массу растопленное (не горячее) масло, молоко и взбейте миксером. Добавьте соду, погашенную уксусом.

В массу всыпьте муку с какао, вымешайте лопаткой, а затем миксером.

Добавьте сухофрукты по вашему вкусу и перемешайте.

Наполните формы тестом до половины и выпекайте при температуре 170 градусов в течение часа.

Полейте растопленным шоколадом, смешанным с растительным маслом и украсьте по вашему вкусу.

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