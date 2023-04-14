Быстрая шоколадная паска: никаких дрожжей и вымешивания
Шоколадная паска - оригинальная альтернатива пасхальной выпечке. Особенно она понравится детям.
Рецептом поделилась кулинар Лилия Цвит на YouTube.
Составляющие:
- мука - 150 г
- какао темное - 15 г
- яйца - 2 шт.
- сахар - 100 г
- ванильный сахар - 1 пачка
- масло - 100 г
- молоко - 100 мл
- сода - 1 ч. л.
- уксус - 1 ст. л.
- шоколад - 50 г
- масло - 1 ст. л.
Пошаговое приготовление
Соедините муку с какао и тщательно перемешайте.
К яйцам добавьте сахар, ванильный сахар и все взбейте. Влейте в яичную массу растопленное (не горячее) масло, молоко и взбейте миксером. Добавьте соду, погашенную уксусом.
В массу всыпьте муку с какао, вымешайте лопаткой, а затем миксером.
Добавьте сухофрукты по вашему вкусу и перемешайте.
Наполните формы тестом до половины и выпекайте при температуре 170 градусов в течение часа.
Полейте растопленным шоколадом, смешанным с растительным маслом и украсьте по вашему вкусу.
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