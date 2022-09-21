Швидка маринована капуста: їсти можна майже одразу, а зберігати цілий місяць

Що може бути смачніше за салат з маринованої капусти до м'ясних чи рибних страв. Тут головне - вчасно зупинитися і не з'їсти кілька мисок смакоти за раз.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі Смаколик.юа.
Дрібно нашинкуйте капусту, додайте солі та перемніть.
Поріжте цибулю, нарізану півкільцями, а також нарізаний соломкою болгарський перець.
Додайте натерту грубо моркву (можна на тертку для корейської моркви).
Приготуйте маринад: змішайте сіль, цукор, олію, воду, перекип'ятіть. Додайте оцет, перемішайте і одразу відставте.
Залийте гарячим маринадом овочі і добре перемішайте.
Поставте салат під гніт і залиште при кімнатній температурі на 12 годин. Потім перекладіть в холодне місце. Така маринована капуста буде зберігатися до місяця.
Раніше ми писали, як приготувати швидку мариновану капусту в банках.
Також читайте, як заквасити капусту з буряком на зиму цілими шматочками.