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Быстрая маринованная капуста: есть можно почти сразу, а хранить целый месяц

Коллаж РБК-Украина: Маринованная капуста по быстрому рецепту
Автор: Светлана Мащенко

Что может быть вкуснее салата из маринованной капусты к мясным или рыбным блюдам. Здесь главное - вовремя остановиться и не съесть несколько мисок вкусности за раз.

Рецептом разделились на YouTube-канале Смаколик.юа.

Составляющие:

  • 2 кг капусты
  • 3 ч. л соли
  • 2 большие луковицы
  • 2 болгарских перца
  • 2 больших морковки
  • 3 ч. л соли без горки
  • 100 г сахара
  • 100 мл масла
  • 100 мл воды
  • 100 мл уксуса (9%)

Пошаговое приготовление

Мелко нашинкуйте капусту, добавьте соли и перемните.

Порежьте лук, нарезанный полукольцами, а также нарезанный соломкой болгарский перец.

Добавьте натертую грубо морковь (можно на терке для корейской моркови).

Приготовьте маринад: смешайте соль, сахар, растительное масло, воду, перекипятите. Добавьте уксус, перемешайте и сразу отставьте.

Залейте горячим маринадом овощи и перемешайте хорошо.

Поставьте салат под гнет и оставьте при комнатной температуре на 12 часов. Затем переложите в холодное место. Такая маринованная капуста будет храниться до месяца.

Раньше мы писали, как приготовить скорую маринованную капусту в банках.

Также читайте, как заквасить капусту со свеклой на зиму целыми кусочками .

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