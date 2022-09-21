Быстрая маринованная капуста: есть можно почти сразу, а хранить целый месяц

Что может быть вкуснее салата из маринованной капусты к мясным или рыбным блюдам. Здесь главное - вовремя остановиться и не съесть несколько мисок вкусности за раз.
Рецептом разделились на YouTube-канале Смаколик.юа.
Мелко нашинкуйте капусту, добавьте соли и перемните.
Порежьте лук, нарезанный полукольцами, а также нарезанный соломкой болгарский перец.
Добавьте натертую грубо морковь (можно на терке для корейской моркови).
Приготовьте маринад: смешайте соль, сахар, растительное масло, воду, перекипятите. Добавьте уксус, перемешайте и сразу отставьте.
Залейте горячим маринадом овощи и перемешайте хорошо.
Поставьте салат под гнет и оставьте при комнатной температуре на 12 часов. Затем переложите в холодное место. Такая маринованная капуста будет храниться до месяца.
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