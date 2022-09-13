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Быстрая квашеная капуста в банках: хрустящая, вкусная и ароматная

Новина українською →
Вторник 13 сентября 2022 15:29
Быстрая квашеная капуста в банках: хрустящая, вкусная и ароматная Фото: квашеная капуста (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Квашеная капуста - отличный салат к мясным и рыбным блюдам. Ее добавляют и в тушеную капусту и в капустняк, но самое вкусное - похрустеть просто так. Предлагаем вам рецепт быстрой квашеной капусты, от которой в восторге будет вся семья. Готовой к употреблению она будет уже через три дня.

Об этом пишет канал Дача. Сад и огород.

Составляющие:

  • Вода - 2 л
  • Капуста - 2-2, 5 кг
  • Морковь - 2 шт.
  • Сахар - 2 ст. л
  • Соль - 3 ст. л
  • Приправы (пряные травы, смесь перцев горошком и семян укропа или кориандра) - 1 ч. л.

Пошаговое приготовление

Шинкуем капусту. Далее натираем морковь, и соединяем с капустой. Банку моем и стерилизуем. После этого плотно утрамбовываем капусту.

Воду кипятим, добавляем соль и остужаем. Заливаем ею капусту. Вода должна литься через край.

Банку ставим в глубокую емкость и оставляем на 48 часов, через каждые 3-5 часов прокалывая капусту, например, ножом. Это нужно для того, чтобы получился лишний воздух.

По окончанию указанного времени, сливаем рассол в емкость, разводим в нем сахар и добавляем, по желанию, любимые специи.

Возвращаем раствор к капусте, накрываем банку капроновой крышкой, и перекладываем в холодильник на 24 часа.

Наша вкусная, ароматная, хрустящая капуста готова!

Ранее мы писали, как заквасить капусту целыми головками.

Также читайте, как заквасить капусту со свеклой на зиму кусочками.

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