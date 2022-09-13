Быстрая квашеная капуста в банках: хрустящая, вкусная и ароматная
Квашеная капуста - отличный салат к мясным и рыбным блюдам. Ее добавляют и в тушеную капусту и в капустняк, но самое вкусное - похрустеть просто так. Предлагаем вам рецепт быстрой квашеной капусты, от которой в восторге будет вся семья. Готовой к употреблению она будет уже через три дня.
Об этом пишет канал Дача. Сад и огород.
Составляющие:
- Вода - 2 л
- Капуста - 2-2, 5 кг
- Морковь - 2 шт.
- Сахар - 2 ст. л
- Соль - 3 ст. л
- Приправы (пряные травы, смесь перцев горошком и семян укропа или кориандра) - 1 ч. л.
Пошаговое приготовление
Шинкуем капусту. Далее натираем морковь, и соединяем с капустой. Банку моем и стерилизуем. После этого плотно утрамбовываем капусту.
Воду кипятим, добавляем соль и остужаем. Заливаем ею капусту. Вода должна литься через край.
Банку ставим в глубокую емкость и оставляем на 48 часов, через каждые 3-5 часов прокалывая капусту, например, ножом. Это нужно для того, чтобы получился лишний воздух.
По окончанию указанного времени, сливаем рассол в емкость, разводим в нем сахар и добавляем, по желанию, любимые специи.
Возвращаем раствор к капусте, накрываем банку капроновой крышкой, и перекладываем в холодильник на 24 часа.
Наша вкусная, ароматная, хрустящая капуста готова!
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