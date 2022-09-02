Квасим капусту со свеклой на зиму: элементарный рецепт
Фото: Квасим капусту со свеклой (t.me/dacha_cad_ta_gorod)
Квашеная капуста со свеклой - вкуснейшая закуска к разным блюдам, особенно зимой. Предлагаем вам запастись готовым салатом в банках.
Рецептом поделились на канале "Дача. Сад и огород".
Ингредиенты (на 3-литровую банку):
- 2 кг капусты
- 2-3 морковки
- 1-2 свеклы
- 1 литр воды
- 2 столовые ложки соли
- 1 столовая ложка сахара
- 1/2 стакана подсолнечного масла
- 1 стакан 9% уксуса
- 2-3 зубца чеснока.
Фото: Примерный вид готовой капусты (pixabay)
Пошаговое приготовление
Капусту нарежьте крупными квадратами, уложите в банки, пересыпайте брусочками моркови и свеклы, кусочками чеснока, хорошо подавите.
Залейте масло, уксус, охлажденный рассол (вода, сахар соль).
Оставьте на 3 дня при комнатной температуре, затем поставьте в холод.
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