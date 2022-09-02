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Квасим капусту со свеклой на зиму: элементарный рецепт

Новина українською →
Пятница 02 сентября 2022 09:55
Квасим капусту со свеклой на зиму: элементарный рецепт Фото: Квасим капусту со свеклой (t.me/dacha_cad_ta_gorod)
Автор: Светлана Мащенко

Квашеная капуста со свеклой - вкуснейшая закуска к разным блюдам, особенно зимой. Предлагаем вам запастись готовым салатом в банках.

Рецептом поделились на канале "Дача. Сад и огород".

Ингредиенты (на 3-литровую банку):

  • 2 кг капусты
  • 2-3 морковки
  • 1-2 свеклы
  • 1 литр воды
  • 2 столовые ложки соли
  • 1 столовая ложка сахара
  • 1/2 стакана подсолнечного масла
  • 1 стакан 9% уксуса
  • 2-3 зубца чеснока.

Квасим капусту со свеклой на зиму: элементарный рецепт

Фото: Примерный вид готовой капусты (pixabay)

Пошаговое приготовление

Капусту нарежьте крупными квадратами, уложите в банки, пересыпайте брусочками моркови и свеклы, кусочками чеснока, хорошо подавите.

Залейте масло, уксус, охлажденный рассол (вода, сахар соль).

Оставьте на 3 дня при комнатной температуре, затем поставьте в холод.

Ранее мы писали, как приготовить "засыпанную капусту".

Кроме того шеф-повар показал оригинальные рецепты блюд из картофеля.

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