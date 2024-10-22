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Швабський пиріг з цибулею і беконом: рецепт ситної випічки для тих, хто не любить солодке

Швабський пиріг з беконом і цибулею - ситна випічка (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Швабський пиріг з беконом та цибулею - неймовірна ситна випічка, яка нагадує найпростішу піцу. За словами кулінарної блогерки Юлії Сенич, це досить популярний пиріг в Німеччині та Франції.

Про те, як готувати швабський пиріг з беконом та цибулею, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку кулінарної блогерки Юлії Сенич.

Що потрібно для швабського пирога

Для того, щоб приготувати ситний пиріг з беконом, треба ці продукти:

  • борошно - 200 г
  • масло - 100 г
  • цибуля - 600 г
  • бекон - 200 г
  • яйце - 4 шт.
  • сметана - 300 г
  • вода (холодна) - 1 ст. л.
  • сіль - 0,5 ч. л.
  • перець - до смаку
  • мускатний горіх - щіпка

Як готувати пиріг з цибулею та беконом

Спочатку потрібно приготувати тісто; воно дещо нагадує пісочне. Для цього в глибоку миску потрібно насипати борошно, 100 г холодного масла нарізати на невеликі шматочки та всипати до сухого інгредієнта.

Оскільки бекон доволі жирний, масло краще обирати нежирне. З борошна та масла потрібно зробити крихту, перетерши інгредієнти.

Після цього розбийте в борошняну крихту 1 яйце та влийте воду. Рідина має бути якомога більш холодною, навіть крижаною. Крім цього, неодмінно додайте сіль - вона допоможе збалансувати смак.

Замісіть еластичне тісто, обмотайте його харчовою плівкою та покладіть в холодильник на 20-30 хвилин. Тим часом приготуйте начинку.

Почистьте цибулю, наріжте її на кружальця та присмажте до розм'якшення. Бекон наріжте на скибочки і перекладіть в пательню з цибулею, щоб обсмажити. Або ж можна перекласти готову цибулю в інший посуд, а потім присмажити бекон.

Замість бекону також можна використати шинку або навіть курятину. У разі, якщо використовується бекон або шинка, не слід смажити їх надто довго, адже ці продукти ще запікатимуться в духовці.

Приготуйте заливку, змішавши сметану з яйцями. Щоб додати аромату, додайте в соус мускатний горіх. Перемішайте заливку з беконом та цибулею.

Охолоджене тісто розкачайте на не тонкий пласт, після чого викладіть в застелену пергаментом форму, зробивши бортики. Викладіть начинку, розподіливши її по всій площі тіста.

Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте швабський пиріг з беконом протягом 40-45 хвилин.

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