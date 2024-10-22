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Швабский пирог с луком и беконом: рецепт сытной выпечки для тех, кто не любит сладкое

Швабский пирог с беконом и луком - сытная выпечка (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Швабский пирог с беконом и луком - невероятная сытная выпечка, напоминающая простейшую пиццу. По словам кулинарной блогерки Юлии Сенич, это достаточно популярный пирог в Германии и Франции.

О том, как готовить швабский пирог с беконом и луком, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу кулинарной блогерки Юлии Сенич.

Что нужно для швабского пирога

Для того чтобы приготовить сытный пирог с беконом, нужны эти продукты:

  • мука - 200 г
  • сливочное масло - 100 г
  • лук - 600 г
  • бекон - 200 г
  • яйцо - 4 шт.
  • сметана - 300 г
  • вода (холодная) - 1 ст. л.
  • соль - 0,5 ч. л.
  • перец - по вкусу
  • мускатный орех - щепотка

Как готовить пирог с луком и беконом

Сначала нужно приготовить тесто; оно несколько напоминает песочное. Для этого в глубокую миску нужно насыпать муку, нарезать 100 г холодного масла на небольшие кусочки и всыпать до сухого ингредиента.

Поскольку бекон достаточно жирный, масло лучше выбирать нежирное. Из муки и масла нужно сделать крошку, перетерев ингредиенты.

После этого разбейте в мучную крошку 1 яйцо и влейте воду. Жидкость должна быть как можно холоднее, даже ледяной. Кроме этого, обязательно добавьте соль - она поможет сбалансировать вкус.

Замесите эластичное тесто, обмотайте его пленкой и положите в холодильник на 20-30 минут. Тем временем приготовьте начинку.

Почистьте лук, нарежьте его на кружочки и поджарьте до размягчения. Бекон нарежьте на ломтики и переложите в сковороду с луком, чтобы обжарить. Или же можно переложить готовый лук в другую посуду, а затем поджарить бекон.

Вместо бекона можно использовать ветчину или даже курятину. В случае, если используется бекон или ветчина, не следует жарить их слишком долго, ведь эти продукты будут еще запекаться в духовке.

Приготовьте заливку, смешав сметану с яйцами. Чтобы добавить аромат, добавьте в соус мускатный орех. Перемешайте заливку с беконом и луком.

Охлажденное тесто раскатайте на тонкий пласт, после чего выложите в застеленную пергаментом форму, сделав бортики. Выложите начинку, распределив ее по всей площади теста.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте швабский пирог с беконом в течение 40-45 минут.

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