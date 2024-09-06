Шурпа в казані: рецепт густого м'ясного супу з країн Сходу

Шурпа - це ароматна густа перша страва, яка походить з країн Сходу. Зазвичай в шурпу додають багато м'яса та готують в казані на вогні. Однак цю страву можна приготувати вдома в великій каструлі з товстими стінками.

Про те, як готувати шурпу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Що потрібно для шурпи

Щоб приготувати густий м'ясний суп шурпу, необхідно підготувати такі продукти:

вода - 5 л;

телятина - 500 г;

свинячі ребра - 1 кг;

картопля - 1 кг;

морква - 1 шт.;

цибуля - 3 шт.;

помідори жовті - 3 шт.;

помідори червоні - 500 г;

перець болгарський - 1 шт.;

перець гострий - 1 шт.;

часник - 6 зубчиків;

зелень петрушки - 1 пучок;

лавровий листок - 2 шт.;

коріандр мелений - 1 ч. л.;

сіль - 1 ст. л.;

перець чорний мелений - 0,5 ч. л.

Як готувати шурпу

Зазвичай для класичної шурпи використовується баранина, проте її краще замінити на телятину та свинину через відсутність характерного присмаку. Промийте ребра та наріжте їх на порційні шматочки, якщо вони з'єднані між собою.

Найкраще обирати м'ясисті реберця з салом - жир надасть бульйону ідеального навару та смаку. Промийте і наріжте телятину на великі шматочки.

Важливо нарізати інгредієнти на немаленькі за розміром частини, щоб надати шурпі характерної густоти. Розігрійте казан, лише потім влийте воду і додайте все м'ясо.

Поки закипає бульйон, наріжте овочі. Спочатку потрібно почистити та нарізати на півкільця цибулю. Водночас не забувайте знімати піну з бульйону.

Коли м'ясо провариться протягом 30 хвилин, додайте цибулю. Після цього м'ясо потрібно варити приблизно годину до готовності.

Овочі потрібно помити. Моркву почистьте і наріжте товстими кільцями.

Моркву потрібно нарізати на товсті кружальця (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Видаліть з болгарського перцю плодоніжки та насіння, наріжте овоч соломкою. Зніміть з картоплі шкірку, а потім розріжте її на великі шматочки.

Помідори необхідно залити окропом на декілька хвилин, а потім обережно зняти з них шкірку. Це потрібно зробити, щоб потім не виловлювати її з шурпи.

Після того, як м'ясо відварилося, додайте до супу картоплю. Варіть шурпу ще протягом 30 хвилин, після цього вкиньте помитий цілий гострий червоний перець.

Гострий перець в шурпу додавайте після готовності м'яса (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Проте, якщо не хочете робити страву гострою, це інгредієнт можна не використовувати.

Також додайте моркву, очищений часник, лаврові листочки та сіль. Після цього варіть страву до готовності картоплі.

В цей час наріжте помідори на дві або чотири частини - додавати їх слід тільки після того, як картопля повністю відвариться, інакше вона може залишитись твердою.

Разом з помідорами потрібно додати болгарський перець, мелений чорний перець та коріандр. Перемішувати страву не потрібно, щоб помідори не втратили форму - достатньо лише проварити протягом шурпу 5 хвилин до готовності.

Перед подачею прикрасьте шурпу помитою та подрібненою зеленню.