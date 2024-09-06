Шурпа в котле: рецепт густого мясного супа из стран Востока
Шурпа - это ароматное густое первое блюдо, которое происходит из стран Востока. Обычно в шурпу добавляют много мяса и готовят в котле на огне. Однако это блюдо можно приготовить дома в большой кастрюле с толстыми стенками.
О том, как готовить шурпу, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".
Что нужно для шурпы
Чтобы приготовить густой мясной суп шурпу, необходимо подготовить следующие продукты:
- вода - 5 л;
- телятина - 500 г;
- свиные ребра - 1 кг;
- картофель - 1 кг;
- морковь - 1 шт.;
- лук - 3 шт.;
- помидоры желтые - 3 шт.;
- помидоры красные - 500 г;
- перец болгарский - 1 шт.;
- перец острый - 1 шт.;
- чеснок - 6 зубчиков;
- зелень петрушки - 1 пучок;
- лавровый лист - 2 шт.;
- кориандр молотый - 1 ч. л.;
- соль - 1 ст. л.;
- перец черный молотый - 0,5 ч. л.
Как готовить шурпу
Обычно для классической шурпы используется баранина, однако ее лучше заменить телятиной и свининой из-за отсутствия характерного привкуса. Промойте ребра и нарежьте на порционные кусочки, если они соединены между собой.
Лучше выбирать мясистые ребрышки с салом - жир придаст бульону идеального навара и вкуса. Промойте и нарежьте телятину на большие кусочки.
Важно нарезать ингредиенты на немаленькие по размеру части, чтобы придать шурпе характерную густоту. Разогрейте котел, затем влейте воду и добавьте все мясо.
Пока закипает бульон, нарежьте овощи. Сначала нужно почистить и нарезать на полукольца лук. В то же время, не забывайте снимать пену с бульона.
Когда мясо проварится в течение 30 минут, добавьте лук. После этого мясо нужно варить примерно час до готовности.
Овощи нужно помыть. Морковь почистьте и нарежьте толстыми колечками.
Морковь нужно нарезать на толстые кружочки (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Удалите из болгарского перца плодоножки и семена, нарежьте овощ соломкой. Снимите с картофеля кожуру, а затем разрежьте его на большие кусочки.
Помидоры необходимо залить кипятком на несколько минут, а затем осторожно снять с них кожицу. Это нужно сделать, чтобы потом не вылавливать ее из шурпы.
После того, как мясо отварилось, добавьте в суп картофель. Варите шурпу еще в течение 30 минут, после чего вкиньте помытый целый острый красный перец.
Острый перец в шурпу добавляйте после готовности мяса (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Однако если не хотите делать блюдо острым, это ингредиент можно не использовать.
Добавьте морковь, очищенный чеснок, лавровые листики и соль. После этого варите блюдо до готовности картофеля.
В это время нарежьте помидоры на две или четыре части - добавлять их следует только после того, как картофель полностью отварится, иначе он может остаться твердым.
Вместе с помидорами нужно добавить болгарский перец, молотый черный перец и кориандр. Перемешивать блюдо не нужно, чтобы помидоры не потеряли форму - достаточно лишь проварить шурпу в течение 5 минут до готовности.
Перед подачей украсьте шурпу помытой и измельченной зеленью.
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