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Шум и крики женщины: в Польше жестоко убили молодого украинца (видео)

STYLERЖизнь    15.12.2019 - 10:28
Шум и крики женщины: в Польше жестоко убили молодого украинца (видео)
В Польше убили украинца (фото: twitter.com/aif)

В Польше у украинца конфликт с соседом закончился трагедией

В Польше жестоко убили 24-летнего украинца, который приехал на заработки. По предварительной информации, у парня возник конфликт с соседом, с которым он жил. Полицию вызвала девушка жертвы.

Отмечается, что на кухне правоохранители нашли тело с несколькими ножевыми ранениями. Соседи сообщили, что вначале услышали громкие женские крики.

42-летний гражданин Украины в квартире Лодзя распивал алкогольные напитки со своим 24-летним соотечественником. Мужчины изрядно выпили и поссорились. В итоге младший из мужчин получил смертельное ножевое ранение. Убийцу уже арестовали, допрашивают свидетелей. При задержании подозреваемого его проверили на степень опьянения. В организме оказалось более одного промилле алкоголя.

Все детали трагедии устанавливаются.

В Польше зарезали украинца (ТСН)

Напомним, на прошлой неделе в Люблинском воеводстве Польши были найдены тела двух украинцев со следами насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержан 36-летний мужчина - также гражданин Украины. Как сообщается, по подозрению в убийстве задержан 36-летний мужчина также гражданин Украины.

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