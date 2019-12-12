В Польше избили украинских школьников: все подробности инцидента

В Польше избили украинских подростков (Коллаж РБК-Украина)

Группа поляков набросилась на украинских гимназистов и жестоко избила

В Польше взрослые мужчины избили девятерых школьников, учеников гимназии в Прушкове, возле Ополя. Инцидент квалифицировали как нападение на национальной почве и полякам грозит до трех лет лишения свободы. Детали конфликта рассказали в издании dziennik.pl.

Конфликт начался из-за того, местный житель Давид набросился на гимназиста Сергея. Как он утверждал, Сергей приставал к его 14-летней сестре. После этого в местном парке произошла драка.

Гимназисты рассказали, что Сергей договорился встретиться в парке с девушкой из Прушкова, однако на свидание вместо нее пришел ее старший брат с друзьями, которые начали избивать парня и остановились только, когда прибежали другие гимназисты.

Вечером того же дня обе стороны конфликта пересеклись в местном заведении, где украинские подростки начали обзывать поляков на украинском языке. Поляки тут же ответили на оскорбления и завязалась массовая драка.

Как рассказали украинцы, по факту – это было избиение, так как к полякам присоединились взрослые мужчины, которые приехали на автомобиле и подростков жестко атаковали. Всего в компании поляков было более десятка человек. У одного из гимназистов сломан нос, остальные получили травмы разной степени тяжести.