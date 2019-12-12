ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Польше избили украинских школьников: все подробности инцидента

STYLERЖизнь    12.12.2019 - 13:09
В Польше избили украинских школьников: все подробности инцидента
В Польше избили украинских подростков (Коллаж РБК-Украина)

Группа поляков набросилась на украинских гимназистов и жестоко избила

В Польше взрослые мужчины избили девятерых школьников, учеников гимназии в Прушкове, возле Ополя. Инцидент квалифицировали как нападение на национальной почве и полякам грозит до трех лет лишения свободы. Детали конфликта рассказали в издании dziennik.pl.

Конфликт начался из-за того, местный житель Давид набросился на гимназиста Сергея. Как он утверждал, Сергей приставал к его 14-летней сестре. После этого в местном парке произошла драка.

Гимназисты рассказали, что Сергей договорился встретиться в парке с девушкой из Прушкова, однако на свидание вместо нее пришел ее старший брат с друзьями, которые начали избивать парня и остановились только, когда прибежали другие гимназисты.

Вечером того же дня обе стороны конфликта пересеклись в местном заведении, где украинские подростки начали обзывать поляков на украинском языке. Поляки тут же ответили на оскорбления и завязалась массовая драка.

Как рассказали украинцы, по факту – это было избиение, так как к полякам присоединились взрослые мужчины, которые приехали на автомобиле и подростков жестко атаковали. Всего в компании поляков было более десятка человек. У одного из гимназистов сломан нос, остальные получили травмы разной степени тяжести.

Убийство украинцев в Польше: выяснились неожиданные детали трагедии Избиение волонтера в Бахмуте: неожиданные детали инцидента (видео)
Новости Украины Польшанападениеизбиение
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь