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В Польше один украинец смертельно ранил ножом другого во время драки

Новости » Происшествия     15.12.2019 - 03:48
В Польше один украинец смертельно ранил ножом другого во время драки
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Инцидент произошел в хостеле Лодзя

В польском Лодзе во время драки между двумя украинцами один из них получил ножом смертельное ранение. Как передает РБК-Украина, об этом пишет Onet.

Отмечается, что 42-летний гражданин Украины в хостеле Лодзя распивал алкогольные напитки со своим 24-летним соотечественником. Возникшее недоразумение между ними переросло в драку. В итоге младший из мужчин получил смертельное ножевое ранение.

Медики пытались спасти раненного украинца, однако реанимация не дала результатов и молодой мужчина умер.

Напомним, на прошлой неделе в Люблинском воеводстве Польши были найдены тела двух украинцев со следами насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержан 36-летний мужчина - также гражданин Украины.

Также недавно в Люблине агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина Украины по подозрению в подготовке теракта. По данным польских спецслужб, украинец планировал подорвать автомобиль возле торгового центра.

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