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В Польше нашли убитыми двоих украинцев

Новости » Происшествия     09.12.2019 - 15:47
В Польше нашли убитыми двоих украинцев
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По подозрению в убийстве был задержан 36-летний мужчина

В Люблинском воеводстве Польши были найдены тела двух украинцев со следами насильственной смерти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lublin 112.

Как сообщается, по подозрению в убийстве задержан 36-летний мужчина также гражданин Украины.

Информация об обнаружении тел поступило в местную полицию около 13:00 в воскресенье, 8 декабря. Правоохранители установили, что жертвами являются украинцы, которые работали на ферме, где их и обнаружили убитыми.

"По данному делу полиция задержала 36-летнего гражданина Украины. Полицейские определили, что мужчина знал жертв и работал с ними на ферме. Сегодня продолжаются процессуальные действия. Такое преступление карается пожизненным заключением", - говорится в сообщении.

На телах погибших были найдены ножевые ранения. Мотивы преступления устанавливаются.

Напомним, 2 декабря на юге Польши двое граждан Украины пострадали в результате столкновения автомобиля с поездом на железнодорожном переезде в Клобуцком уезде.

Кроме того, в Польше в Садковице в Лодзинском воеводстве в холодильной камере для фруктов были обнаружены тела двух украинцев.

В польском городе Сохачев в конце августа убили 26-летнюю жительницу Львовской области. Правоохранители установили, что к убийству причастен украинец. После преступления он уехал на территорию Украины. Польские правоохранители обратились за помощью к Нацполіції и сотрудничают в вопросе задержания злоумышленника.

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