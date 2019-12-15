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Шум і крики жінки: у Польщі жорстоко вбили молодого українця (відео)

STYLERЖиття    15.12.2019 - 10:28
Шум і крики жінки: у Польщі жорстоко вбили молодого українця (відео)
У Польщі вбили українця (фото: twitter.com/aif)

У Польщі в українця конфлікт з сусідом закінчився трагедією

У Польщі жорстоко вбили 24-річного українця, який приїхав на заробітки. За попередньою інформацією, у хлопця виник конфлікт з сусідом, з яким він жив. Поліцію викликала дівчина жертви.

Наголошується, що на кухні правоохоронці знайшли тіло з декількома ножовими пораненнями. Сусіди повідомили, що спочатку почули гучні жіночі крики.

42-річний громадянин України в квартирі Лодзя розпивав алкогольні напої зі своїм 24-річним співвітчизником. Чоловіки добряче випили та посварились. У підсумку молодший з чоловіків отримав смертельне ножове поранення. Вбивцю вже заарештували, допитують свідків. При затриманні підозрюваного його перевірили на ступінь сп'яніння. В організмі виявилося більше одного проміле алкоголю.

Всі деталі трагедії встановлюються.

В Польщі зарізали українця (ТСН)

Нагадаємо, минулого тижня в Люблінському воєводстві Польщі були знайдені тіла двох українців зі слідами насильницької смерті. За підозрою у вбивстві затриманий 36-річний чоловік - також громадянин України. Як повідомляється, за підозрою у вбивстві затриманий 36-річний чоловік також громадянин України.

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