Шулики или ламанцы: старинный рецепт коржиков с маком и медом

Ламанцы или шулики - это традиционные украинские коржики, которые готовятся к Медовому Спасу. Подается такая выпечка разломанной на кусочки и погруженной в мед с маком, благодаря чему становится мягкой - похожей на бисквит.

О том, как приготовить коршуны с медом и маком, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Українська Кухня Кращі Традиції".

Что нужно для ламанцев

Для того чтобы приготовить коржики-ламанцы с медом и маком, нужны эти продукты:

мука - 800 г;

мак - 200 г;

кефир - 500 мл;

мед - 5 ст. л.

вода - 1 л;

яйца - 2 шт.;

сахар - 3 ст. л.;

соль - 1/3 ч. л.;

сода - 1 ч. л.

Как готовить шулики или ламанцы

Для того чтобы правильно приготовить тесто для шуликов, необходимо подготовить ингредиенты. В частности, яйца и кефир должны быть комнатной температуры, поэтому их необходимо извлечь из холодильника заранее.

Разбейте яйца в глубокую миску, добавьте соль и сахар. Перемешайте все до однородной смеси и постепенно влейте кефир. Еще раз тщательно перемешайте ингредиенты.

Соедините муку с содой и постепенно добавьте к жидкости, каждый раз тщательно перемешивая. Замесите тесто - оно должно быть мягким, но не липнуть к рукам.

Замесите тесто для шуликов (скриншот / Українська Кухня Кращі Традиції)

После этого накройте миску с полотенцем или пленкой и оставьте его на 20-30 минут.

В это время подготовьте мак. Сначала его нужно промыть в холодной воде, слив крупинки, поднимающиеся на поверхность воды. Мак сразу можно положить в кастрюлю, ведь потом его надо будет проварить.

К промытому маку добавьте воду и поставьте кастрюлю на средний огонь. Доведите жидкость до кипения и варите в течение примерно 10 минут до полного выкипания воды.

Оставьте мак до полного охлаждения. После этого перетрите его в макитре или блендере.

Разделите тесто на шесть равных частей. Присыпьте рабочую поверхность мукой - и раскатайте тесто на не слишком тонкие пласты, такого диаметра, чтобы они поместились в сковороду.

Проколите тесто по всему диаметру вилкой. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте каждый корж с каждой стороны на небольшом огне. Также сковороду можно накрыть крышкой.

Поджарьте шулики (скриншот / Українська Кухня Кращі Традиції)

Пока шулики охлаждаются, приготовьте заливку. Для этого соедините мед с горячей кипяченой водой, размешайте до растворения меда - и добавьте перетертый мак.

Порвите шулики на кусочки и поместите в заливку. Оставьте ламанцы на 5-10 минут - и можно угощаться.