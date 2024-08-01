Що готувати на Медовий Спас: 5 рецептів легких і солодких страв
Головні інгредієнти страв на Медовий Спас - мед і мак, адже інша назва свята "Маковія". Ці продукти спочатку освячують, а потім додають до страв, або ж роблять медово-маковий соус. Окрім традиційних страв, з маком і медом можна готувати сучасну і легку їжу - наприклад, випічку, млинці чи вареники.
Про те, що готувати на Медовий Спас, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Сирна запіканка з маком
Сирна запіканка з маком (фото: GettyImages)
Для приготування такої ніжної запіканки з традиційним продуктом на Медовий Спас, потрібні ці продукти:
- сир - 250 г
- яблука - 1 шт.;
- мак - 2 ст. л.;
- яйця - 3 шт.;
- мед - 3 ст. л.;
- олія - 1 ч. л.;
Як готувати сирну запіканку з маком
Розбийте яйця в глибоку миску, перекладіть сир - і збийте інгредієнти міксером до однорідної консистенції. Після цього додайте мак і мед, і ретельно перемішайте суміш.
Яблука потрібно помити і почистити від шкірки, а потім нарізати на тонкі слайси. Після цього їх також потрібно додати до сирної маси.
Перекладіть суміш для запіканки в невелику форму для випікання. Розігрійте духовку до 180 градусів і випікайте страву протягом 25 хвилин.
Пісний бісквіт з медом без яєць
Медовий бісквіт (ілюстративне фото: Freepik)
Щоб приготувати бісквіт без яєць на Маковія, треба такі інгредієнти:
- борошно - 1,5-2 склянки;
- цукор - 1 стакан цукрового піску;
- мед - 2 ст. л.;
- олія - 0,5 склянки;
- вода - 1 склянка води;
- какао - 2 ст. л.;
- горіхи - 0,5 склянки;
- родзинки - 0,5 склянки;
- розпушувач - 1,5 ч. л.;
- кориця - дрібка;
- коріандр - дрібка.
Як готувати медовий бісквіт
Хоча цей бісквіт буде не надто пишним, він також буде ніжним і смачним. Для його приготування потрібно змішати цукор, воду та олію в глибокій мисці або каструлі.
Суміш необхідно трохи нагріти, а потім додати мед. Після цього розмішайте все до розчинення меду та цукру.
В окремій мисці змішайте какао та прянощі, а потім всипте до миски з медом. Ретельно перемішайте інгредієнти.
Додайте подрібнені горіхи, родзинки, борошно та розпушувач. Вимішайте тісто - за консистенцію воно має нагадувати густу сметану.
Форму для випікання вистеліть пергаментом - і перекладіть в неї масу. Розігрійте духовку до 200 градусів і випікайте бісквіт протягом 30-35 хвилин.
Млинці з маком
Млинці з маком (ілюстративне фото: Freepik)
Щоб приготувати млинці до Медового Спасу, потрібні такі складники:
- молоко - 500 мл;
- яйця - 5 шт.;
- мак - 1 склянка;
- ванілін - щіпка;
- масло - 50 г;
- мед - 2-3 ст. л.;
- сметана - 2-3 ст. л.;
- олія - 3-4 ст. л.;
- борошно - 1-1,5 склянки;
- сіль - до смаку;
- цукор - до смаку.
Як готувати млинці з маком
Для тіста на млинці потрібно збити яйця сіллю та цукром. Потім додати молоко, олію та сметану, постійно перемішуючи суміш. Поступово всипте борошно - і ретельно перемішайте суміш, щоб не було грудочок.
Посмажте млинці до закінчення маси. Поки вони охолоджуються, приготуйте начинку - для цього промийте і перетріть мак, ну дайте до нього ванілін і цукор.
Після цього рівномірно змастіть млинці маковою начинкою, а потім скрутить в рулетики і розріжте на частини.
Викладіть млинці в змащену маслом форму для випікання і поставте на 7-10 хвилин в гарячу духовку. Після цього перекладіть млинці на тарілку і полийте медом
Вареники з маком
Вареники з маком (ілюстративне фото: Freepik)
Для приготування вареників на Медовий Спас, треба ці інгредієнти:
- борошно - 2 склянки;
- мак - 250 г;
- вода - 1 склянка;
- олія - 2-3 ст. л;
- повидло - 3 ст. л.;
- мед - 2 ст. л.;
- цукор - 0,5 склянки;
- сіль - 0,5 ч. л.
Як готувати вареники з маком
Для приготування таких вареників спочатку потрібно ретельно промити мак, а потім залити його окропом. Довго чекати не потрібно - воду можна зливати майже відразу. Після цього викладіть мак на серветку, щоб прибрати зайву вологу.
Перекладіть мак в глибоку миску, потовчіть, потім додайте 1 ч. л. цукру та мед. Або ж, якщо не хочете робити начинку надто солодкою, використовуйте лише мед.
З'єднайте борошно з теплою водою, олією та сіллю. Замісіть густе тісто для вареників, перекладіть його в миску, накрийте тканиною і зачекайте близько години.
Коли тісто підніметься, розкачайте його на пласт, виріжте кружечки за допомогою стакану, викладіть макову начинку - і зліпіть вареники. Відваріть вареники з маком в окропі і подавайте до столу.
Медовий торт з горіхами і чорносливом
Медовий торт з горіхами і чорносливом (ілюстративне фото: Freepik)
Для того, щоб приготувати такий вишуканий медовий торт на Маковія, потрібні такі продукти:
- борошно - 2,5 склянки;
- масло - 100 г;
- яйця - 3 шт.;
- сметана - 500 г;
- мед - 1 склянка;
- вершки (жирність 35%) - 300 мл;
- цукор - 200 г;
- чорнослив - 300 г;
- горіхи - 200 г;
- сода - 1 ч. л.
Як готувати медовий торт з горіхами і чорносливом
Для приготування бісквіта з'єднайте мед з маслом, половиною цукру та содою. Підігрійте суміш на паровій бані, до розчинення цукру та масла. Постійно перемішуйте суміш, додайте яйця.
Додайте борошно, перемішайте тісто, зачекайте, доки воно охолоне. Накрийте миску плівкою і поставте в холодильник на 12 годин.
Після цього дістаньте його з холодильника на декілька годин. В цей час застеліть форму для випікання 23х28 см пергаментом, викладіть приблизно дві столові ложки тіста.
Розподіліть тісто і випікайте корж протягом 7-10 хв в розігрітій до 180 градусів в духовці. Таким чином потрібно спекти ще 4 коржики.
Для крему збийте сметану рештою цукру, окремо збийте вершки до загустіння. Поєднайте інгредієнти.
Наріжте чорнослив на смужки, а горіхи подрібніть. Змастіть корж кремом, присипте його чорносливом з горіхами. Зверху викладіть інший корж і повторіть крок. Останній корж подрібніть на крихту і присипте нею торт.
До речі, раніше ми писали про те, як готувати ягідний зефір вдома.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Smachno.ua, Етнохата.