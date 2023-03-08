Красиві милі привітання з 8 березня для жінок

8 березня у Жіночий день українці вітають милих подруг та добрих знайомих, коханих дівчат та дружин, дорогих мам, сестер та дочок - усіх представниць прекрасної половини людства з цим весняним святом.

Виразити теплі найкращі побажання для жінок, порадувати ніжними знаками уваги та подарувати світлі емоції допоможуть красиві листівки та чуттєві слова у привітаннях з нагоди 8 березня, які ми зібрали для вас у матеріалі нижче.

Привітання з 8 березня у листівках, віршах та прозі

Хай 8 березня несе нам втіху

Кохання й щирих почуттів.

Щоб ми не знали від любові лиха

І за собою спалених мостів.

Хай пестять і кохають нас чоловіки

Бо того варті ми - розкішні, хижі й лагідні жінки!

***

Усміхніться! Тане сніг,

Щастя падає до ніг,

Нині ваш весняний день

Квітів, сонця і пісень!

Хай теплом зігріє він

Дружби радісні хвилини,

Принесе як дар любов,

Усміхайтесь знов і знов!

***

***

Поети вам присвячують сонети,

Чоловіки дарують вам букети.

Кохані, любі, чарівні жінки,

Ви наші музи, витоки натхнення.

Про вас всі наші мрії потаємні.

Зі святом вас, найкращі квіточки!

***

Вітаю вас із 8 березня! Прийміть побажання добра, любові, удачі, щастя, завжди гарного настрою, міцного здоров'я, успішної кар'єри, приємних компліментів, дорогих подарунків та справжнього жіночого щастя!

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***

З 8 березня, красуня,

Будь щаслива і кохана,

Принесе нехай натхнення

Ця пора тобі весняна.

***

Теплий промінь березневий

Розбудив дзвінку весну,

Ароматом квітів перших

День святковий огорнув.

Він вітання мої щирі

Несе дамі самій милій,

Щоб жила в добрі і мирі

Щоб здійснились твої мрії,

Щоб коханою була,

Щоб у радості цвіла!

***

***

Хай пролісок перший тобі дарує ніжність,

А сонце весняне дарує тепло,

У березні вітер несе хай надію,

І щастя, і радість, і тільки добро!

***

У весняне свято 8 березня бажаю чарівного настрою, ніжних обіймів, стрімких успіхів у кар'єрі, яскравих емоцій та вражень, щасливих усмішок. Нехай у житті буде безліч сонячних днів, як ці світлі побажання від щирого серця у сьогоднішнє весняне свято!

***

***

В цей день чудовий і весняний,

Мамі квітку подарю,

І скажу, що ти прекрасна,

Щиро я тебе люблю.

Я для мами все пороблю,

Лише мама ти скажи,

Адже в тебе нині свято

Ти всміхайся, не тужи!

***

Земля зітхає ледве чутно

І прокидається від сну...

І березень дарує чудо,

Розпочинаючи весну.

Це чудо - в усмішках чарівних,

У морі квітів навкруги.

Ми вас вітаємо царівни,

Найкращі, милі, дорогі.

***

Кохана, вітаю тебе з 8 березня! Хочу побажати, щоб ти підкорила всі вершини та досягла закордонних висот. Мені дуже хочеться, щоб ти посміхалася і раділа життю не лише у свята. Нехай щодня приносить тобі задоволення. Ніколи не забувай, що ти найкраща, і я люблю тебе!

***

***

Нехай до твоїх ніг кладуть серця без бою.

В захопленні п'яніють без вина.

Нехай не гасне полум'я любові,

Нехай в душі завжди цвіте весна.

***

Хай губки ніколи не дуються,

Всі страви самі хай готуються,

Білизна переться хай також сама,

Хай робляться справи усі жартома!

У постіль тобі нехай кави горнятко

Щоранку несе чоловік твій - мій татко!

Живеться тобі як в раю хай - так само!

Вітаю тебе з 8 березням, мамо!

**

***

З 8 березня, мої щирі найтепліші привітання! Бажаю, щоб у душі завжди була весна! Нехай любов насиченими позитивом променями осяює шлях навіть у непроглядній темряві, даруючи надію та посмішку!

***

З 8 березня, кохана! Тобі дарую ночі я і дні,

Думки свої, веселі та сумні,

Ти світиш, наче зірка в вишині, -

Мені…

Якщо розлучить доля нас на час,

Люби мене сильніше у сто раз,

Аби вогонь любові не погас

Між нас.

***

Вітаю з березневим святом,

Жіночим, ніжним днем весни!

Любові хочу побажати,

Тепла весняного, краси.

Нехай збуваються всі мрії,

Натхнення ллється через край.

Прекрасних і душі, і тіла,

Піймати щастя без вагань!

***

***

Нехай ваші здобутки ростуть, як листя навесні, а краса розквітає, як вся природа, що прокинулася від зими, адже саме завдяки їй ми завжди так поспішаємо на роботу. З 8 березня вас, любі колеги!

***

Тебе з весною я вітаю,

На 8 березня душевно бажаю.

Щоб плани всі твої збувалися,

І мрії щоб твої розбивалися.

І від хлопців, щоб не було відбою,

Щоб старість зустрічала на прибої.

Безцінна наша, люблю та поважаю!

Завжди такою як є ціную і приймаю!

Нехай в житті все йде як хочеш,

Як у думках тихо пробурмотиш.

***

***