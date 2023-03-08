Ищите праздник в душе: митрополит Епифаний поставил точку в спорах о праздновании 8 Марта

Споры о том, стоит ли отмечать Международный женский день 8 Марта или нет, не утихают уже несколько лет. Митрополит Епифаний призвал украинцев прекратить споры на эту тему и искать праздники не в календарях, а в душе.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Дорогие братья и сестры! Не стоит разделяться и спорить вокруг даты 8 Марта. Особенно сейчас, во время жестокой войны, когда каждая ссора и разъединение украинцев только на руку нашему врагу", - обратился митрополит к украинцам.

Он добавил, что сейчас не время для особенных празднований в светском понимании. А любовь к ближнему можно проявлять без всякого повода.

"Благоприятное ли сейчас время для особенных торжеств в их светском смысле? Думаю, что нет. А время ли для проявления уважения и любви к ближнему, в частности к женственности? Конечно, что да - и не только сегодня, а всегда", - пояснил Епифаний.

Он напомнил, что 8 Марта - точно такой же день в календаре, как и любой другой. И он будет именно таким, каким мы сами его сделаем.

"8 Марта, по сути, такой же день, как другие, просто дата в календаре. Но каким будет этот день, чем он будет для вас наполнен, точнее, чем Вы его наполните - зависит от вас. Не ищите праздник в календаре - ищите его в душе!" - призвал митрополит украинцев.