Не шукайте в останній момент: найкращі привітання на Великдень для всіх близьких

Великдень - урочисте свято, з яким обов'язково треба привітати усіх рідних та друзів. Щоб розчулити їх теплими словами, ми зробили для вас красиві привітання.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує красиві великодні привітання у віршах, своїми словами та листівках для Viber та SMS.
Христос Воскрес! Хай це світле свято розпалить у серці полум’я надії, наповнить дім радістю, а душу - спокоєм. Нехай Божа любов буде вашим світлом і компасом, а кожен день починається з вдячності та віри в диво.
Христос Воскрес! Нехай весна оселиться у серці, а добробут, мир і щастя стануть щоденними гостями у вашому житті. Радості вам, світлих думок і тепла в кожному слові.
Зі Світлим Великоднем! Бажаю, щоб кожен промінчик сонця приносив вам мир і затишок, щоб поряд завжди були щирі люди, а душа співала від любові та гармонії. Хай серце знайде тишу, а дім - повну чашу!
Христос Воскрес! Зичу, щоб радість Великодня проникла в кожен куточок вашої душі, а любов Христова зігріла всіх, кого ви любите. Нехай на серці буде світло, а життя - як чисте полотно, яке малює щастя.
Христос Воскрес! У цей день бажаю не лише здоров’я й миру, а й внутрішньої тиші, віри в добро, любові до світу й себе. Хай ваш дім буде острівцем тепла, турботи й душевного затишку.
Великдень - час див! Нехай у твоєму домі запанує благодать, у серці - спокій, а в житті - радість від простих моментів. Любов нехай стане вашим оберегом, а добро - щоденним вибором.
Вітаю з Великоднем! Бажаю зустріти свято з відкритим серцем і щирими намірами. Хай у житті буде більше світла, віри, добрих справ і натхнення. Миру в душі, здоров’я тілові й гармонії в думках!
Зі святом Воскресіння! Нехай Господь дарує вам силу, радість, гарний настрій і гармонію зі світом. Бажаю затишку в домі, щастя в серці та ясності в кожному новому дні.
Вітаю з Великоднем! Бажаю тобі ясного неба, натхнення, внутрішнього світу і щирих посмішок. Хай любов наповнює дні, а добрі вчинки множаться, як весняні квіти.
Хай дзвони Великодня принесуть лише добрі новини, хай серце радіє, а віра допомагає долати будь-які шторми. Зі святом - світлим, теплим, натхненним!
Христос Воскрес! Щиро бажаю здоров’я, щастя і світлої долі. Нехай Великодній дух наповнить ваш дім миром, теплом і добром, а серце - надією на краще.
У день Великодня хай все довкола дихає спокоєм, любов’ю та добром. Хай кожна молитва долітає до небес, а в серці не згасає віра в краще. Зі святом добра і надії!
Нехай Великдень наповнить душу світлом, а дім - благополуччям. Хай всі негаразди відступлять, а залишаться лише любов, щирість і спокій. Вір у диво - і воно обов’язково трапиться!
Нехай свято Великоднє
Благословіння шле Господнє!
Хай якір щастя й миру
Тримає міцно Україну.
Воїнам вклоняймось низько!
Перемога дуже близько!
***
Весна розквітла, наче казка,
І сяє сонцем височінь небес.
Вітаю з світлим святом Пасхи!
Христос Воскрес!
***
Під зорями весна ще буде спати,
Ще місто мла вкриватиме густа,
А ми до церкви підем привітати
Воскреслого Христа.
А в церкві так велично, світло буде,
Заграють дзвони із церковних веж,
І разом з ними заспівають люди:
Христос воскрес!
У поле, в ліс, де сніг останній тане,
У досвіток покотиться луна.
А там зі сну прокинеться і встане
Дзвінка весна.
***
Хай Великдень дарує надію й тепло,
Щоб щастя багато до тебе прийшло.
Хай серце співає, душа розквітає,
А радість велика у дім поспішає!
***
Великодні дні настали -
Люди чисті серцем стали.
Радості, тепла, любові
Хай прибуде в вашім домі!
***
Чому на землі так святково сьогодні?
Бо з неба зійшло Воскресіння Господнє
І Ангельські хори співають з небес
Сьогодні Великдень! Син Божий Воскрес!
***
Явилась милість нам Господня
І оживила світ, немов в раю;
В знаменне світле свято Великодня
Вітаємо щиро кожну ми сім’ю.
Бажаємо щастя й злагоди в родині
Та благодаті Божої з небес
І хай по всій лунає Україні: -
Христос воскрес! - Воістину воскрес!
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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти Erudyt.com та Daytoday.com.