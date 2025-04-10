Що пити на Великдень? Топ-5 напоїв, які здивують гостей: не лише узвар

Великдень - це не лише час духовного піднесення, але й теплих зустрічей за щедро накритим столом. Щоб зробити святкове частування ще особливішим, спробуйте приготувати оригінальні напої власноруч.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує п’ять смачних і корисних напоїв, які легко зробити на власній кухні.

Лавандовий напій для спокою і гармонії

Ніжний, ароматний і дуже заспокійливий напій із лавандою чудово доповнить пасхальні солодощі.

Інгредієнти:

Сушена лаванда - 2 ст. л.

Цукор - 250 мл

Лимонний сік - 100 мл

Газована вода - 500 мл

Негазована вода - 500 мл

Приготування: підігрійте негазовану воду з цукром, додайте лаванду й дайте покипіти кілька хвилин. Накрийте кришкою і залиште настоюватися кілька годин. Процідіть, додайте газовану воду та сік лимона. Подавайте охолодженим.

Пряний морквяний чай

Оригінальний теплий напій, який гарно смакуватиме як із солодким, так і з м’ясними стравами.

Інгредієнти:

Сушена морква - 1 шт.

Листя чорного чаю

Кориця

М’ята

Приготування: змішайте моркву, чай, корицю та м’яту. Залийте окропом і залиште настоюватися 10-15 хвилин. Перед подачею додайте ще трохи свіжої м’яти для аромату.

Полуничний лимонад з базиліком

Свіжий і вітамінний напій, який заряджає енергією та смакує всім без винятку.

Інгредієнти:

Вода - 1 л

Полуниця - 200 г

Лимон - 1 шт.

Базилік - 4 гілки

Цукор - 250 г

Приготування: обдайте лимон окропом і розріжте на дві частини: одну вичавте, іншу наріжте. Полуницю збийте в блендері із цукром, додайте подрібнений базилік і воду. Додайте лимонний сік і шматочки лимона. Подавайте з льодом і листям базиліку.

На Великдень варто порадувати гостей оригінальними напоями (фото: Freepik.com)

Смузі з бананом та ананасом

Цей напій - справжня знахідка для тих, хто любить солодкі коктейлі без зайвого цукру. М’який банан у поєднанні з консервованими ананасами, йогуртом і соком створює оксамитову текстуру, яка точно сподобається дітям.

Інгредієнти:

Консервовані ананаси - 1 банка (разом із соком)

Апельсиновий сік - 1 склянка

Банан - 1 шт.

Натуральний йогурт - 200 мл

Нежирне молоко - 1/2 склянки

Приготування: очистіть банан і поріжте його на шматочки. Помістіть банан і ананаси разом із сиропом із банки в блендер. Збийте до однорідної консистенції. Додайте апельсиновий сік, йогурт та молоко, після чого ще раз добре збийте. Подавайте охолодженим - і діти точно попросять добавку!

Ягідний компот з мандаринами

Легкий у приготуванні, ароматний та корисний компот, що наповнить дім запахом свята. Він чудово смакує і гарячим, і холодним.

Інгредієнти:

Ягоди (заморожені або свіжі) - 200 г

Мандарини - 2–3 шт.

Цукор - 1 склянка (за смаком)

Вода - 2 л

Приготування: у глибоку каструлю покладіть ягоди та очищені часточки мандаринів. Додайте цукор і залийте водою. Варіть на повільному вогні приблизно 5 хвилин, періодично помішуючи. Після цього зніміть з плити та дайте напою охолонути. Можна подавати теплим або повністю охолодженим - смакуватиме однаково добре.