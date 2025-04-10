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Що пити на Великдень? Топ-5 напоїв, які здивують гостей: не лише узвар

Четвер 10 квітня 2025 10:30
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Що пити на Великдень? Топ-5 напоїв, які здивують гостей: не лише узвар Які напої зробити на Великдень (ілюстративне фото: Freepik.com) 
Автор: Фелікс Коркін

Великдень - це не лише час духовного піднесення, але й теплих зустрічей за щедро накритим столом. Щоб зробити святкове частування ще особливішим, спробуйте приготувати оригінальні напої власноруч.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує п’ять смачних і корисних напоїв, які легко зробити на власній кухні.

Лавандовий напій для спокою і гармонії

Ніжний, ароматний і дуже заспокійливий напій із лавандою чудово доповнить пасхальні солодощі.

Інгредієнти:

  • Сушена лаванда - 2 ст. л.
  • Цукор - 250 мл
  • Лимонний сік - 100 мл
  • Газована вода - 500 мл
  • Негазована вода - 500 мл

Приготування: підігрійте негазовану воду з цукром, додайте лаванду й дайте покипіти кілька хвилин. Накрийте кришкою і залиште настоюватися кілька годин. Процідіть, додайте газовану воду та сік лимона. Подавайте охолодженим.

Пряний морквяний чай

Оригінальний теплий напій, який гарно смакуватиме як із солодким, так і з м’ясними стравами.

Інгредієнти:

  • Сушена морква - 1 шт.
  • Листя чорного чаю
  • Кориця
  • М’ята

Приготування: змішайте моркву, чай, корицю та м’яту. Залийте окропом і залиште настоюватися 10-15 хвилин. Перед подачею додайте ще трохи свіжої м’яти для аромату.

Полуничний лимонад з базиліком

Свіжий і вітамінний напій, який заряджає енергією та смакує всім без винятку.

Інгредієнти:

  • Вода - 1 л
  • Полуниця - 200 г
  • Лимон - 1 шт.
  • Базилік - 4 гілки
  • Цукор - 250 г

Приготування: обдайте лимон окропом і розріжте на дві частини: одну вичавте, іншу наріжте. Полуницю збийте в блендері із цукром, додайте подрібнений базилік і воду. Додайте лимонний сік і шматочки лимона. Подавайте з льодом і листям базиліку.
Що пити на Великдень? Топ-5 напоїв, які здивують гостей: не лише узварНа Великдень варто порадувати гостей оригінальними напоями (фото: Freepik.com)

Смузі з бананом та ананасом

Цей напій - справжня знахідка для тих, хто любить солодкі коктейлі без зайвого цукру. М’який банан у поєднанні з консервованими ананасами, йогуртом і соком створює оксамитову текстуру, яка точно сподобається дітям.

Інгредієнти:

  • Консервовані ананаси - 1 банка (разом із соком)
  • Апельсиновий сік - 1 склянка
  • Банан - 1 шт.
  • Натуральний йогурт - 200 мл
  • Нежирне молоко - 1/2 склянки

Приготування: очистіть банан і поріжте його на шматочки. Помістіть банан і ананаси разом із сиропом із банки в блендер. Збийте до однорідної консистенції. Додайте апельсиновий сік, йогурт та молоко, після чого ще раз добре збийте. Подавайте охолодженим - і діти точно попросять добавку!

Ягідний компот з мандаринами

Легкий у приготуванні, ароматний та корисний компот, що наповнить дім запахом свята. Він чудово смакує і гарячим, і холодним.

Інгредієнти:

  • Ягоди (заморожені або свіжі) - 200 г
  • Мандарини - 2–3 шт.
  • Цукор - 1 склянка (за смаком)
  • Вода - 2 л

Приготування: у глибоку каструлю покладіть ягоди та очищені часточки мандаринів. Додайте цукор і залийте водою. Варіть на повільному вогні приблизно 5 хвилин, періодично помішуючи. Після цього зніміть з плити та дайте напою охолонути. Можна подавати теплим або повністю охолодженим - смакуватиме однаково добре.

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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти 1plus1.ua та Lasunka.com.

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