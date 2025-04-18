Не ищите в последний момент: лучшие поздравления на Пасху для всех близких

Поздравления с Пасхой своими словами для Viber и СМС

Христос Воскрес! Пусть этот светлый праздник разожжет в сердце пламя надежды, наполнит дом радостью, а душу - покоем. Пусть Божья любовь будет вашим светом и компасом, а каждый день начинается с благодарности и веры в чудо.

Христос Воскрес! Пусть весна поселится в сердце, а благополучие, мир и счастье станут ежедневными гостями в вашей жизни. Радости вам, светлых мыслей и тепла в каждом слове.

Со Светлой Пасхой! Желаю, чтобы каждый лучик солнца приносил вам мир и уют, чтобы рядом всегда были искренние люди, а душа пела от любви и гармонии. Пусть сердце обретет тишину, а дом - полную чашу!

Христос Воскрес! Желаю, чтобы радость Пасхи проникла в каждый уголок вашей души, а любовь Христова согрела всех, кого вы любите. Пусть на сердце будет светло, а жизнь - как чистый холст, который рисует счастье.

Открытка-поздравление с Пасхой (фото: Pinterest)

Христос Воскрес! В этот день желаю не только здоровья и мира, но и внутренней тишины, веры в добро, любви к миру и себе. Пусть ваш дом будет островком тепла, заботы и душевного уюта.

Пасха - время чудес! Пусть в твоем доме воцарится благодать, в сердце - покой, а в жизни - радость от простых моментов. Любовь пусть станет вашим оберегом, а добро - ежедневным выбором.

Поздравляю с Пасхой! Желаю встретить праздник с открытым сердцем и искренними намерениями. Пусть в жизни будет больше света, веры, добрых дел и вдохновения. Мира в душе, здоровья телу и гармонии в мыслях!

С праздником Воскресения! Пусть Господь дарует вам силу, радость, хорошее настроение и гармонию с миром. Желаю уюта в доме, счастья в сердце и ясности в каждом новом дне.

Поздравляю с Пасхой! Желаю тебе ясного неба, вдохновения, внутреннего мира и искренних улыбок. Пусть любовь наполняет дни, а добрые поступки множатся, как весенние цветы.

Открытка с Пасхой (фото: Pinterest)

Пусть колокола Пасхи принесут только хорошие новости, пусть сердце радуется, а вера помогает преодолевать любые штормы. С праздником - светлым, теплым, вдохновенным!

Христос Воскрес! Искренне желаю здоровья, счастья и светлой судьбы. Пусть Пасхальный дух наполнит ваш дом миром, теплом и добром, а сердце - надеждой на лучшее.

В день Пасхи пусть все вокруг дышит спокойствием, любовью и добром. Пусть каждая молитва долетает до небес, а в сердце не угасает вера в лучшее. С праздником добра и надежды!

Пусть Пасха наполнит душу светом, а дом - благополучием. Пусть все невзгоды отступят, а останутся только любовь, искренность и спокойствие. Верь в чудо - и оно обязательно случится!

Открытка с поздравлением с Пасхой (фото: Pinterest)

Поздравления с Пасхой в стихах

Нехай свято Великоднє

Благословіння шле Господнє!

Хай якір щастя й миру

Тримає міцно Україну.

Воїнам вклоняймось низько!

Перемога дуже близько!

***

Весна розквітла, наче казка,

І сяє сонцем височінь небес.

Вітаю з світлим святом Пасхи!

Христос Воскрес!

***

Під зорями весна ще буде спати,

Ще місто мла вкриватиме густа,

А ми до церкви підем привітати

Воскреслого Христа.

А в церкві так велично, світло буде,

Заграють дзвони із церковних веж,

І разом з ними заспівають люди:

Христос воскрес!

У поле, в ліс, де сніг останній тане,

У досвіток покотиться луна.

А там зі сну прокинеться і встане

Дзвінка весна.

Поздравления с Пасхой (фото: Pinterest)

***

Хай Великдень дарує надію й тепло,

Щоб щастя багато до тебе прийшло.

Хай серце співає, душа розквітає,

А радість велика у дім поспішає!

***

Великодні дні настали -

Люди чисті серцем стали.

Радості, тепла, любові

Хай прибуде в вашім домі!

***

Чому на землі так святково сьогодні?

Бо з неба зійшло Воскресіння Господнє

І Ангельські хори співають з небес

Сьогодні Великдень! Син Божий Воскрес!

***

Явилась милість нам Господня

І оживила світ, немов в раю;

В знаменне світле свято Великодня

Вітаємо щиро кожну ми сім’ю.

Бажаємо щастя й злагоди в родині

Та благодаті Божої з небес

І хай по всій лунає Україні: -

Христос воскрес! - Воістину воскрес!

Открытка с Пасхой (фото: Pinterest)