Не ищите в последний момент: лучшие поздравления на Пасху для всех близких

Пасха - торжественный праздник, с которым обязательно нужно поздравить всех родных и друзей. Чтобы растрогать их теплыми словами, мы сделали для вас красивые поздравления.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает красивые пасхальные поздравления в стихах, своими словами и открытках для Viber и SMS.
Христос Воскрес! Пусть этот светлый праздник разожжет в сердце пламя надежды, наполнит дом радостью, а душу - покоем. Пусть Божья любовь будет вашим светом и компасом, а каждый день начинается с благодарности и веры в чудо.
Христос Воскрес! Пусть весна поселится в сердце, а благополучие, мир и счастье станут ежедневными гостями в вашей жизни. Радости вам, светлых мыслей и тепла в каждом слове.
Со Светлой Пасхой! Желаю, чтобы каждый лучик солнца приносил вам мир и уют, чтобы рядом всегда были искренние люди, а душа пела от любви и гармонии. Пусть сердце обретет тишину, а дом - полную чашу!
Христос Воскрес! Желаю, чтобы радость Пасхи проникла в каждый уголок вашей души, а любовь Христова согрела всех, кого вы любите. Пусть на сердце будет светло, а жизнь - как чистый холст, который рисует счастье.
Христос Воскрес! В этот день желаю не только здоровья и мира, но и внутренней тишины, веры в добро, любви к миру и себе. Пусть ваш дом будет островком тепла, заботы и душевного уюта.
Пасха - время чудес! Пусть в твоем доме воцарится благодать, в сердце - покой, а в жизни - радость от простых моментов. Любовь пусть станет вашим оберегом, а добро - ежедневным выбором.
Поздравляю с Пасхой! Желаю встретить праздник с открытым сердцем и искренними намерениями. Пусть в жизни будет больше света, веры, добрых дел и вдохновения. Мира в душе, здоровья телу и гармонии в мыслях!
С праздником Воскресения! Пусть Господь дарует вам силу, радость, хорошее настроение и гармонию с миром. Желаю уюта в доме, счастья в сердце и ясности в каждом новом дне.
Поздравляю с Пасхой! Желаю тебе ясного неба, вдохновения, внутреннего мира и искренних улыбок. Пусть любовь наполняет дни, а добрые поступки множатся, как весенние цветы.
Пусть колокола Пасхи принесут только хорошие новости, пусть сердце радуется, а вера помогает преодолевать любые штормы. С праздником - светлым, теплым, вдохновенным!
Христос Воскрес! Искренне желаю здоровья, счастья и светлой судьбы. Пусть Пасхальный дух наполнит ваш дом миром, теплом и добром, а сердце - надеждой на лучшее.
В день Пасхи пусть все вокруг дышит спокойствием, любовью и добром. Пусть каждая молитва долетает до небес, а в сердце не угасает вера в лучшее. С праздником добра и надежды!
Пусть Пасха наполнит душу светом, а дом - благополучием. Пусть все невзгоды отступят, а останутся только любовь, искренность и спокойствие. Верь в чудо - и оно обязательно случится!
Нехай свято Великоднє
Благословіння шле Господнє!
Хай якір щастя й миру
Тримає міцно Україну.
Воїнам вклоняймось низько!
Перемога дуже близько!
***
Весна розквітла, наче казка,
І сяє сонцем височінь небес.
Вітаю з світлим святом Пасхи!
Христос Воскрес!
***
Під зорями весна ще буде спати,
Ще місто мла вкриватиме густа,
А ми до церкви підем привітати
Воскреслого Христа.
А в церкві так велично, світло буде,
Заграють дзвони із церковних веж,
І разом з ними заспівають люди:
Христос воскрес!
У поле, в ліс, де сніг останній тане,
У досвіток покотиться луна.
А там зі сну прокинеться і встане
Дзвінка весна.
***
Хай Великдень дарує надію й тепло,
Щоб щастя багато до тебе прийшло.
Хай серце співає, душа розквітає,
А радість велика у дім поспішає!
***
Великодні дні настали -
Люди чисті серцем стали.
Радості, тепла, любові
Хай прибуде в вашім домі!
***
Чому на землі так святково сьогодні?
Бо з неба зійшло Воскресіння Господнє
І Ангельські хори співають з небес
Сьогодні Великдень! Син Божий Воскрес!
***
Явилась милість нам Господня
І оживила світ, немов в раю;
В знаменне світле свято Великодня
Вітаємо щиро кожну ми сім’ю.
Бажаємо щастя й злагоди в родині
Та благодаті Божої з небес
І хай по всій лунає Україні: -
Христос воскрес! - Воістину воскрес!
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При подготовке материала использовались источники: сайты Erudyt.com и Daytoday.com.