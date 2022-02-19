Шухевич рассказал, как война с Украиной развалит Россию

По мнению бывшего диссидента, народного депутата 8 созыва Юрия Шухевича, вторжение российских войск в Украину станет для РФ началом конца, однако руководитель Кремля все равно может пойти на интервенцию, так как не учитывает экономические и другие риски для населения своей страны.

"Война для Путина экономически тяжела. Но знаете что? Экономически тяжело будет для того "российского Ивана", то есть для российского народа, ну не российского, там же и чуваши, и удмурты, и кто хотите. Но ведь они с людьми, эта клика кремлевская, не считается", - говорит 88-летний общественный и политический деятель.

Экс-политзаключенный добавил, что руководство РФ просто "нужна эта идея фикс - вернуться к Советскому союзу".

"Но что ему может быть другое тяжело, и это даже в России говорили ему же, Путину, не так давно, что война с Украиной может привести к очень тяжелым последствиям для Российской Федерации. А фактически до начала распада самой Российской Федерации. И я верю, что так будет", - подчеркивает Шухевич.

Он убежден, что если российские власти решатся на новое вторжение в Украину и начнут войну здесь, то "подавятся".

"В конце концов - мы не миллионная Чечня, мы немного больше! И война здесь для него (президента РФ Владимира Путина, - Ред.) будет немного тяжелее. И это может за собой потянуть по ниточке развал Российской Федерации. Но он, так сказать, обалдел от того успеха, что он испугал большие европейские государства, и распоясался", - заявил сын главнокомандующего УПА.

Шухевич также поделился мнением о вероятных процессах распада РФ, которые могут произойти.

"Я не берусь прогнозировать, какая будет ситуация, но если начнется развал, то, во-первых, Северный Кавказ сразу отойдет. Не только одна Чечня будет, Ингушетия, и Дагестан, и Кабарда, и Осетия, и так далее. Все народы Северного Кавказа оторвутся. А что Башкортостан и Татарстан на Волге? А что эти меньшие народы: Мордва, Удмуртия.. Коми? А не забывайте о Сибири! Когда было недовольство там, на Дальнем Востоке, то они говорили - если Москва не будет считаться с нами, то мы объявим независимость", - сказал он.

Также Юрий Шухевич считает, что у Путина "характер авантюриста", и он себя представляет вторым Сталиным, старается ему подражать.

"И он может пойти на такое. В своем ошалении может пойти на такую ​​войну. А что тогда будет? Я верю, что будет так, как я сказал. А вообще будет то, что Бог даст", - заключил Герой Украины.

Видео: Юрий Шухевич высказался о распаде РФ в случае полномасштабного нападения на Украину