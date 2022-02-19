Шухевич розповів, як війна з Україною розвалить Росію

На думку колишнього дисидента, народного депутата 8 скликання Юрія Шухевича, вторгнення російських військ в Україну стане для РФ початком кінця, проте керівник Кремля все одно може піти на інтервенцію, оскільки не враховує економічні та інші ризики для населення своєї країни.

"Війна для Путіна є економічно важкою. Але знаєте що? Економічно важко буде для того "російського Івана". Тобто для російського народу, ну не російського, там же і чуваші, і удмурти, і хто хочете. Але ж вони з людьми, ця кліка кремлівська, не рахується", - каже 88-річний громадський і політичний діяч.

Екс-політв'язень додав, що керівництво РФ просто "потрібна ця ідея фікс - повернутися до Радянського союзу".

"Але що йому може бути інше тяжко, і це навіть в Росії говорили йому ж, Путіну, не так давно, що війна з Україною може його привести до дуже важких наслідків для Російської Федерації. А власне до початку розпаду самої Російської Федерації. І я вірю, що так буде", - наголошує Шухевич.

Він переконаний, що якщо російська влада зважиться на нове вторгнення в Україну і почне війну тут, то "подавиться".

"Врешті-решт - ми не мільйонна Чечня, ми трошки більші! І війна тут для нього (президента РФ Володимира Путіна, - Ред.) буде трошки тяжка. І це може за собою потягнути по ниточці розвал Російської Федерації. Але він, так би мовити, очманів від того успіху, що він налякав великі європейські держави, і розперезався", - заявив син головнокомандувача УПА.

Шухевич також поділився думкою про ймовірні процеси розпаду РФ, які можуть статися.

"Я не беруся прогнозувати, яка буде ситуація, але якщо почнеться розвал, то, по-перше, Північний Кавказ відразу відійде. Не тільки одна Чечня буде, Інгушетія, і Дагестан, і Кабарда, і Осетія, і так далі. Всі народи Північного Кавказу відірвуться. А що Башкортостан і Татарстан на Волзі? А що ці менші народи: Мордва, Удмуртія.. Комі? А не забувайте про Сибір! Коли було невдоволення там, на Далекому Сході, то вони говорили - якщо Москва не порахується з нами, то ми оголосимо незалежність", - сказав він.

Також Юрій Шухевич вважає, що у Путіна "характер авантюриста", і він себе уявляє другим Сталіним, намагається йому наслідувати.

"То він може піти на таке. У своєму очманінні може піти на таку війну. А що тоді буде? Я вірю в те, що буде так, як я сказав. А взагалі буде те, що Бог дасть", - уклав Герой України.

Відео: Юрій Шухевич висловився про розпад РФ у разі повномасштабного нападу на Україну