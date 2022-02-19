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Путин принял решение напасть на Украину, - Байден

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Вашингтон, Суббота 19 февраля 2022 00:07
Путин принял решение напасть на Украину, - Байден Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин принял решение напасть на Украину. Он добавил, что до российского вторжения возможность дипломатического решения конфликта останется открытой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Байдена.

"Я уверен, что он (Путин - ред.) принял решение. У меня есть причины так считать", - сказал Байден, отвечая на вопрос, принял ли Путин решение начать агрессию против Украины.

Президент добавил, что пока не началось вторжение России в Украину, Москва может выбрать путь дипломатии для урегулирования ситуации. "Еще не поздно пойти на деэскалацию и вернуться за стол переговоров", - уточнил он.

В ходе брифинга Байден заявил, что агрессия России против Украины может начаться в ближайшие дни, и если это случится, то Киев тоже подвергнется атаке.

Отвечая на вопрос о том, какие есть доказательства того, что Путин уже принял решение вторгнуться в Украину, президент Байден сослался на "значительные разведывательные возможности" США.

"Мы говорим о планах РФ громко и постоянно. Но не потому, что хотим конфликта. Мы делаем все что в наших силах, чтобы убрать любую причину для России оправдать свои действия по вторжению в Украину", - сказал американский лидер.

Напомним, с 17 февраля на Донбассе началось серьезное обострение ситуации, боевики начали массированные обстрелы населенных пунктов и позиций украинских военных.

Отметим, сегодня главари боевиков объявили эвакуацию населения ОРДЛО в Россию, но, как оказалось, видеообращение они записали два дня назад.

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