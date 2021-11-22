Шуфутинский анонсировал концерт в Киеве: разгорается грандиозный скандал

Концерт российского шансонье Михаила Шуфутинского запланирован на 8 марта 2022 года. Он пройдет во Дворце спорта в Киеве.

Цены на билеты стартуют от 590 гривен, но таких билетов в продаже почти не осталось. Средняя цена билета от 1490 гривен до 5990 гривен.

Анонс концерта вызвал возмущение в социальных сетях, так как Шуфутинский еще в 2017 году был занесен в базу сайта "Миротворец" за неоднократное посещение оккупированного Крыма. Известно, что там он давал свои сольные концерты.

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Онлайн-сервис по продаже билетов засыпали гневными комментариями. Это привело к тому, что в социальных сетях ограничили возможность писать комментарии под постом о концерте.

Но украинцы начали писать комментарии и под другими публикациями на странице.

"Сам факт того, что вы ограничили возможность оставлять комментарии под постом о "будущих" концертах Шуфутинского в Киеве, свидетельствует о том, что вы понимаете циничность своих действий по приглашению российского певца, который незаконно гастролировал в оккупированном Крыму", - написал Рефат Чубаров.

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