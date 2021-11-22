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Шуфутинський анонсував концерт у Києві: розгорається грандіозний скандал

Автор: Анна Шиканова

У Києві анонсували концерт Михайла Шуфутинського. Російський музикант внесений в базу "Миротворця" за відвідування окупованого Криму. Анонс концерту викликав обурення українців у соціальних мережах.

Анонс концерту розмістили на сторінці в Facebook оператора Concert.ua.

Концерт російського шансоньє Михайла Шуфутинського запланований на 8 березня 2022 року. Він пройде в Палаці спорту в Києві.

Ціни на квитки стартують від 590 гривень, але таких квитків у продажу майже не залишилося. Середня ціна квитка від 1490 гривень до 5990 гривень.

Анонс концерту викликав обурення в соціальних мережах, оскільки Шуфутинський ще у 2017 році був занесений в базу сайту "Миротворець" за неодноразове відвідування окупованого Криму. Відомо, що там він давав свої сольні концерти.

Скріншот

Онлайн-сервіс з продажу квитків засипали гнівними коментарями. Це призвело до того, що в соціальних мережах обмежили можливість писати коментарі під постом про концерт.

Але українці почали писати коментарі й під іншими публікаціями на сторінці.

"Сам факт того, що ви обмежили можливість залишати коментарі під постом про "майбутні" концерти Шуфутинського в Києві, свідчить про те, що ви розумієте цинічність своїх дій на запрошення російського співака, який незаконно гастролював в окупованому Криму", - написав Рефат Чубаров.

Скріншоти

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні хочуть заборонити концерти всіх російських артистів.

А також розповідали про те, що Зеленський відповів на петицію Кондратюка про заборону російських зірок в Україні.

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