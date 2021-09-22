В Украине хотят запретить концерты всех российских артистов: появились детали

В Украине хотят запретить выступления всех артистов из страны-агрессора - России. Такую петицию на сайте президента зарегистрировал украинский ведущий Игорь Кондратюк.

Об этом шоумен сообщил на своей странице в Facebook.

Петиция на сайте президента

Кондратюк призывает прекратить "бизнес на крови" и считает, что в страну должны приезжать артисты, которые не являются "глашатаями русского мира".

"Сегодня я создал петицию к Президенту Украины за запрет концертов (гастролей, отдельных выступлений на фестивалях и корпоративах) российских артистов - граждан страны-агрессора. Страны, которая в марте 2014 года оккупировала Крым, а позже начала гибридную военную агрессию. Эта война унесла жизни 14 тысяч граждан Украины, а миллионам принесла лишения, заставив жить в российской оккупации, или вынужденно стать переселенцем. Поэтому для меня дико и бесчестно, что на восьмом году войны в Украине не запрещено гастроли российских артистов", - написал Кондратюк в своем посте.

Но есть исключения

По словам ведущего, исключение для запрета он допускает только для тех российских представителей культуры, кто публично выступил против российской агрессии. Например, писатель Виктор Шендерович, актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич и другие.

Петиция зарегистрирована на сайте президента 21 сентября 2021 года. Пока что за нее проголосовали 1525 человек.